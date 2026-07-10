Колишній український гімнаст офіційно виступатиме за збірну Німеччини

Радомиру Стельмаху скоротили карантин після зміни громадянства

Колишній український гімнаст і чемпіон Європи Радомир Стельмах офіційно отримав право представляти збірну Німеччини на міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Німецьку федерацію гімнастики.

Після зміни спортивного громадянства Стельмах міг повернутися до змагань у березні 2027 року. Проте у німецькій федерації повідомили, що українська сторона офіційно схвалила його перехід – це дозволяє гімнасту розпочати виступи за нову збірну.

Зокрема, Стельмах зможе претендувати на місце у складі німецької команди на Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, що відбудеться 19-23 серпня.

Головний тренер збірної Німеччини Єнс Мільбрадт привітав Стельмаха з отриманням дозволу на виступи та зазначив, що команда розраховує на його допомогу в підготовці до Олімпіади 2028 у Лос-Анджелесі.

«Ми дуже раді за Радомира – як за чудову людину та талановитого спортсмена, що його бажання виступати за Німеччину нарешті здійснилося. Бажаю йому всього найкращого та великих успіхів. Сподіваємося, що він посилить нашу команду на шляху до Олімпійських ігор 2028 року», – сказав Мільбрадт.

Стельмах, який народився в Україні, у 2022 році виїхав до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення Росії. Новим домом для 20-річного гімнаста стало місто Котбус, де він тренується на місцевій базі та виступає за клуб Котбус у німецькій Бундеслізі. У лютому цього року спортсмен отримав громадянство Німеччини, а з січня 2025 року регулярно тренується з національною командою.

Радомир Стельмах – чемпіон Європи 2024 року у складі збірної України у командному багатоборстві. Його останнім стартом за «синьо-жовтих» були Олімпійські ігри 2024.

Нагадаємо, чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, як ставиться до зміни громадянства екслідера збірної України Іллі Ковтуна та чи спілкується з колишньою тренеркою Іриною Горбачевою.

«Гадаю, сказано і написано про це за два роки достатньо. Я також про це говорив не один раз. Тому не бачу потреби повертатися до цієї теми. Дорослі люди зробили свій свідомий вибір і додати тут нічого (зірковий український гімнаст Ілля Ковтун та його тренер Ірина Горбачева змінили спортивне громадянство на хорватське в 2025 році – «Главком»). Насамперед це вплинуло на збірну, яка залишилась без свого лідера. І це звісно нас послабило.

Чи спілкуюся з колишньою тренеркою Іриною Горбачевою? З Іриною Володимирівною я починав свою кар’єру, саме вона дала мені базу, яка сьогодні дозволяє мені показувати високі результати. Ми пройшли разом не один сезон. Я їй дуже вдячний за все. Але зараз наші шлях розійшлися. Ми не спілкуємось», – розповів Чепурний.