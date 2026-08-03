Колишній гравець збірної Аргентини отримав незвичну посаду в мексиканському клубі

«Монтерей», у якому працює Ерік Ламела, пішов на юридичну хитрість

34-річний володар премії Пушкаша та експівзахисник збірної Аргентини Ерік Ламела після завершення кар'єри пішов працювати до Мексики відповідальним за екіпірування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spurs Web.

Від зіркового футболіста – до головного за екіпіруванням

Минулого року Ламела завершив професійну кар'єру через хронічні проблеми зі стегнами та вирішив приєднався до тренерського штабу Матіаса Альмейди в мексиканському «Монтерреї». Проте у офіційній заявці клубу його посада зазначена не як асистент тренера, а як відповідальний за екіпірування.

Причина такого формулювання пов'язана не з обов'язками аргентинця, а з регламентом мексиканської Ліги MX. Згідно зі статтею 17.1 чемпіонату, перебувати на лаві запасних у статусі асистента головного тренера можуть лише фахівці, які мають відповідну тренерську ліцензію UEFA Pro або її офіційний аналог. Ламела наразі лише проходить навчання на курсах, тому клуб був змушений вдатися до юридичної лазівки.

Щоб аргентинець міг законно працювати біля поля під час офіційних матчів, його оформили як представника адміністративно-технічного персоналу, відповідального за екіпірування команди. Формально саме ця посада дозволяє йому перебувати на лаві запасних, хоча фактично Ламела виконуватиме функції одного з помічників Матіаса Альмейди. Аналогічну схему «Монтеррей» використав і щодо тренера воротарів Фабіана Донеллі, якого також довелося зареєструвати під іншою технічною посадою.

Важке завершення кар'єри

Ігрову кар'єру Ламела завершив улітку 2025 року після виступів за грецький АЕК. Футболіст неодноразово розповідав, що останнє десятиліття фактично грав через постійний біль. У 2017 році він переніс складні операції на обох кульшових суглобах, після яких лікарі прогнозували йому ще максимум чотири роки у професійному футболі. Попри це аргентинець зміг продовжити кар'єру майже вдвічі довше завдяки виснажливій реабілітації, роботі у тренажерній залі та фізіотерапії. За його словами, протягом останніх п'яти років він виходив на поле лише після прийому максимально допустимих доз знеболювальних препаратів через артроз і серйозне пошкодження хрящової тканини.

За роки професійної кар'єри Ламела виступав за «Рівер Плейт», «Рому», лондонський «Тоттенгем», «Севілью» та АЕК. Найдовший етап його кар'єри припав саме на англійський клуб, за який він провів 257 матчів і забив 37 голів. У складі «Севільї» аргентинець став переможцем Ліги Європи сезону 2022/23, а за національну збірну Аргентини провів 25 матчів і відзначився трьома забитими м'ячами.

Найяскравішим індивідуальним досягненням Ламели залишається премія Пушкаша за найкрасивіший гол року, яку він отримав у 2021 році за фантастичний удар «рабоною» у північнолондонському дербі проти «Арсенала».

Нагадаємо, що аргентинський клуб презентував скандальну форму з написом про Мальвіни та згадкою про Мессі.