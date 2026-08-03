Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Колишній гравець збірної Аргентини отримав незвичну посаду в мексиканському клубі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Колишній гравець збірної Аргентини отримав незвичну посаду в мексиканському клубі
Ерік Ламела через травми завершив свою професійну кар'єри
фото: EPA

«Монтерей», у якому працює Ерік Ламела, пішов на юридичну хитрість

34-річний володар премії Пушкаша та експівзахисник збірної Аргентини Ерік Ламела після завершення кар'єри пішов працювати до Мексики відповідальним за екіпірування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spurs Web. 

Від зіркового футболіста – до головного за екіпіруванням

Минулого року Ламела завершив професійну кар'єру через хронічні проблеми зі стегнами та вирішив приєднався до тренерського штабу Матіаса Альмейди в мексиканському «Монтерреї». Проте у офіційній заявці клубу його посада зазначена не як асистент тренера, а як відповідальний за екіпірування.

Причина такого формулювання пов'язана не з обов'язками аргентинця, а з регламентом мексиканської Ліги MX. Згідно зі статтею 17.1 чемпіонату, перебувати на лаві запасних у статусі асистента головного тренера можуть лише фахівці, які мають відповідну тренерську ліцензію UEFA Pro або її офіційний аналог. Ламела наразі лише проходить навчання на курсах, тому клуб був змушений вдатися до юридичної лазівки.

Щоб аргентинець міг законно працювати біля поля під час офіційних матчів, його оформили як представника адміністративно-технічного персоналу, відповідального за екіпірування команди. Формально саме ця посада дозволяє йому перебувати на лаві запасних, хоча фактично Ламела виконуватиме функції одного з помічників Матіаса Альмейди. Аналогічну схему «Монтеррей» використав і щодо тренера воротарів Фабіана Донеллі, якого також довелося зареєструвати під іншою технічною посадою.

Важке завершення кар'єри

Ігрову кар'єру Ламела завершив улітку 2025 року після виступів за грецький АЕК. Футболіст неодноразово розповідав, що останнє десятиліття фактично грав через постійний біль. У 2017 році він переніс складні операції на обох кульшових суглобах, після яких лікарі прогнозували йому ще максимум чотири роки у професійному футболі. Попри це аргентинець зміг продовжити кар'єру майже вдвічі довше завдяки виснажливій реабілітації, роботі у тренажерній залі та фізіотерапії. За його словами, протягом останніх п'яти років він виходив на поле лише після прийому максимально допустимих доз знеболювальних препаратів через артроз і серйозне пошкодження хрящової тканини.

За роки професійної кар'єри Ламела виступав за «Рівер Плейт», «Рому», лондонський «Тоттенгем», «Севілью» та АЕК. Найдовший етап його кар'єри припав саме на англійський клуб, за який він провів 257 матчів і забив 37 голів. У складі «Севільї» аргентинець став переможцем Ліги Європи сезону 2022/23, а за національну збірну Аргентини провів 25 матчів і відзначився трьома забитими м'ячами.

Найяскравішим індивідуальним досягненням Ламели залишається премія Пушкаша за найкрасивіший гол року, яку він отримав у 2021 році за фантастичний удар «рабоною» у північнолондонському дербі проти «Арсенала».

Нагадаємо, що аргентинський клуб презентував скандальну форму з написом про Мальвіни та згадкою про Мессі

Теги: Ерік Ламела НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Мудрик матиме шанс показати себе новому тренеру
Мудрик приєднається до «Челсі» в турне Азією
Вчора, 16:29
Сідней почувається своїм в Україні
Бразилець з чемпіонату України зробив татуювання українською
26 липня, 21:33
Ерве Ренар залишається популярною фігурою на ринку
Квартет учасників Чемпіонату світу 2026 накинув оком на одного тренера – журналіст
23 липня, 20:21
Хосеп Гвардіола розглядає повернення на Апенніни
Гвардіола провів перемовини з титулованою збірною – ЗМІ
20 липня, 17:47
Андрусв Араухо у новому сезоні захищатиме кольори «Полісся»
«Полісся» посилило склад легіонером з українського клубу
18 липня, 20:05
Головним винуватцем скандального рішення називають одного з чиновників ФІФА
Авторитетне видання пояснило, як Болагун уникнув дискваліфікації на Чемпіонаті світу 2026
13 липня, 07:49
Календар матчів АПЛ сезону 2026/27
Календар матчів АПЛ сезону 2026/27: коли відбудуться головні дербі та битви грандів Англії
11 липня, 15:00
Переможця визначила післяматчева лотерея
Швейцарія і Колумбія у серії пенальті визначили останнього чвертьфіналіста Чемпіонату світу
8 липня, 01:51
Карлуш Кейруш завершив роботу з ганцями
Черговий тренер пішов із посади після вильоту з Чемпіонату світу 2026
6 липня, 15:55

Новини

Легендарний ексгравець «Динамо» очолить збірну України з футболу U-19
Легендарний ексгравець «Динамо» очолить збірну України з футболу U-19
Колишній гравець збірної Аргентини отримав незвичну посаду в мексиканському клубі
Колишній гравець збірної Аргентини отримав незвичну посаду в мексиканському клубі
Верняєв зізнався, до яких кроків вдався, коли судився з українською федерацією гімнастики
Верняєв зізнався, до яких кроків вдався, коли судився з українською федерацією гімнастики
Аргентинський клуб презентував скандальну форму з написом про Мальвіни та згадкою про Мессі
Аргентинський клуб презентував скандальну форму з написом про Мальвіни та згадкою про Мессі
Євро-2026 з легкої атлетики: федерація пояснила, чому Україна не використала 13 ліцензій
Євро-2026 з легкої атлетики: федерація пояснила, чому Україна не використала 13 ліцензій
20-річна марокканська футболістка загинула, намагаючись переплисти до іспанської Сеути
20-річна марокканська футболістка загинула, намагаючись переплисти до іспанської Сеути

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
87K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
61K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Сьогодні, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua