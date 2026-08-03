Аргентинський клуб презентував скандальну форму з написом про Мальвіни та згадкою про Мессі

Півфінал проти Англії на Чемпіонаті світу надихнув клуб на зміну своєї форми

«Альміранте Браун» вирішив вшанувати виступ аргентинської збірної на Чемпіонаті світу

Аргентинський клуб «Альміранте Браун», який виступає у другому за силою дивізіоні країни, здивував багатьох презентацією нового комплекту ігрової форми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Політичний контекст форми

Екіпірування, присвячене перемозі збірної Аргентини над Англією у півфіналі Чемпіонату світу 2026, поєднує футбольну символіку з політичним меседжем щодо Мальвінських (Фолклендських) островів, через що вже викликало жваве обговорення серед уболівальників та медіа.

Новий дизайн відтворює знаменитий банер із написом Las Malvinas son argentinas («Мальвінські острови належать Аргентині»), який футболісти збірної розгорнули на полі після перемоги над Англією з рахунком 2:1 у півфіналі мундіалю. Саме той епізод став одним із найбільш резонансних моментів турніру, адже суперечка щодо суверенітету над архіпелагом залишається надзвичайно чутливою темою у відносинах Аргентини та Великої Британії.

Окрім самого напису, на формі розміщено стилізоване зображення Мальвінських островів, а дизайн номерів і прізвищ футболістів виконаний із використанням елементів, що відсилають до капітана аргентинської збірної Ліонеля Мессі. Таким чином клуб вирішив поєднати політичний символізм із вшануванням національної команди, яка цього літа дійшла до півфіналу чемпіонату світу.

Шанс на підвищення

У новій формі «Альміранте Браун» дебютував уже в неділю у матчі другого дивізіону проти «Расінг де Кордоба». Хоча головною темою обговорення стало саме екіпірування, команда продовжує успішно виступати й на футбольному полі. Так, після чергового туру «Альміранте Браун» посідає четверте місце у своїй групі Прімери Б Насьйональ і залишається серед головних претендентів на потрапляння до плейоф, де боротиметься за підвищення до елітного дивізіону аргентинського футболу.

Нагадаємо, що перуанський клуб знайшов незвичний спосіб уникнути банкрутства за допомогою своєї ігрової форми.