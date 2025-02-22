Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти запустили вночі по Україні понад 160 дронів: які області постраждали

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти запустили вночі по Україні понад 160 дронів: які області постраждали
Сили ППО збили 82 ворожі дрони
фото з соцмереж

Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки дронів

Російські загарбники у ніч проти 22 лютого атакували Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Повітряних сил.

Дрони запускали із Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

«Станом на 08:00 підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 75 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо, внаслідок атаки у Бориспільському районі сталася пожежа складського приміщення, також пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки. Внаслідок ворожої атаки на залізничному переїзді загинув чоловік.

В «Укрзалізниці» розповіли, через падіння БпЛА загинув черговий по переїзду в Бориспільському районі. Це відбулося, коли чоловік був на своєму робочому місці. Також повідомили, що рух поїздів на ділянці дозволено зі зниженою швидкістю, й поїзди курсують за розкладом.

До слова, триває 1095-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: дрон пожежа Київщина Харківщина Дніпропетровщина Кіровоградщина будинок війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після попереднього огляду фахівці встановили, що вибухівки в знайденому безпілотнику немає
У Молдові біля кордону з Україною знайдено дрон
12 лютого, 14:46
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
11 лютого, 22:13
Внаслідок падіння БпЛА загорілись резервуари
У Краснодарському краї дрони уразили НПЗ
5 лютого, 05:21
Друга атака РФ за ранок. Уламки БпЛА впали у Деснянському районі Києва
Друга атака РФ за ранок. Уламки БпЛА впали у Деснянському районі Києва
29 сiчня, 09:51
Наслідки нічної атаки на РФ
Міноборони РФ заявило про атаку понад сотні українських дронів
29 сiчня, 06:53
Дрони «Молнія» містять усередині дрібні металеві кульки
Росіяни атакували Харків новими дронами: чим вони небезпечні
25 сiчня, 19:57
Зеленський: Дякую всім нашим працівникам ДСНС України, медичним працівникам, поліцейським і всім, хто допомагає рятувати людей
Зеленський відреагував на нічну дронову атаку РФ
24 сiчня, 10:17
Фіксується руйнування фасаду на 6-9 поверхах
Атака дронів на Київщину: спалахнула десятиповерхівка, є загиблі (фото, відео)
24 сiчня, 05:18
Головні новини ночі проти 22 лютого
Атака дронів на Київ та область: головне за ніч
Сьогодні, 06:30

Події в Україні

Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака дронів на Київ та область: головне за ніч
Атака дронів на Київ та область: головне за ніч
В Україні без опадів: прогноз погоди на 22 лютого
В Україні без опадів: прогноз погоди на 22 лютого
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2025
Росіяни просунулися поблизу Курахового та Великої Новосілки – карти ISW
Росіяни просунулися поблизу Курахового та Великої Новосілки – карти ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2025
28K
Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським
23K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
23K
Наступний понтифік. Хто замінить тяжко хворого Папу Франциска?
23K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети

Новини

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
Вчора, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
Вчора, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
Вчора, 20:03
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua