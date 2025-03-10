Україна увійшла у топ-10 медального заліку Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні

Очолили медальний залік чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики в приміщенні господарі змагань Нідерланди

Завдяки двом золотим медалям, Україна посіла шосте місце у медального заліку Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У нідерландському Апелдорні завершився чемпіонат Європи-2025 з легкої атлетики в приміщенні. З 6 по 9 березня спортсмени розіграли між собою 27 комплектів нагород.

До складу збірної України на Євро-2025 у приміщенні увійшло 18 легкоатлетів: 11 жінок й сім – чоловіків. Вони змагалися у дев'яти легкоатлетичних видах.

У активі України на чемпіонаті Європи – дві медалі. Обидві нагороди українці здобули у стрибках у висоту: Ярослава Магучіх втретє поспіль стала чемпіонкою Європи у жіночих змаганнях, тоді як Олег Дорощук у чоловічих вперше у кар'єрі виграв «золото» міжнародного турніру, оновивши особистий рекорд на Євро у приміщенні на три сантиметри.

Дві медалі – це найгірший результат України за кількістю нагород на Євро у приміщенні за 10 років. Востаннє українські легкоатлети здобували дві медалі ще у 2015 році у Празі: «золото» Наталії Пигиди у бігу на 400 м й «срібло» Наталії Лупу на 800 м.

Завдяки двом золотим медалям, Україна посіла шосте місце у медального заліку Євро у приміщенні – найкращий результат за чотири роки. У 2021-му «синьо-жовті» були також шостими з трьома нагородами: «золото» та «срібло» Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко у стрибках у висоту відповідно, а також «золото» Марини Бех Романчук – у стрибках у довжину серед жінок.

Очолили медальний залік чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики в приміщенні господарі змагань Нідерланди – дев'ять медалей, з яких сім золотих.

Медальний залік Євро-2025 з легкої атлетики в приміщенні: топ-5

Нідерланди – 7 «золото» + 2 «срібло» + 0 «бронза» = 9 медалей Італія – 3 + 1 + 2 = 6 Норвегія – 3 + 1 + 1 = 5 Швейцарія – 2 + 3 + 0 = 5 Польща – 2 + 1 + 1 = 4 Україна – 2 + 0 + 0 = 2

Нагадаємо, нідерландська легкоатлетка Морін Костер знепритомніла і була винесена з арени на ношах в останній день чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні, що проходив в Апелдорні (Нідерланди).