Тренер збірної України з баскетболу підбив підсумки виступів у пре-кваліфікації чемпіонату світу

Айнарс Багатскіс: Емоції перемог із збірною неможливо купити

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс прокоментував важливу перемогу над Словаччиною та підбив підсумки виступів національної команди в пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Можливо, збоку здавалося, що в певних моментах нам було занадто легко (у грі зі Словаччиною – «Главком»), але ми зіграли достатньо якісно. Це був матч, в якому ще не було нічого гарантовано, хоч і була певна перевага за очками. Я дуже радий за команду, що ми з перших хвилин грали не на загальний результат, а на перемогу в цьому конкретному матчі», – заявив тренер.

Він також вважає, що нашим хлопцям вдалося довести, що в цієї команди є характер.

«Характер показували ще на першому тижні, коли почали тренуватися, і для багатьох, м’яко кажучи, було дуже важко. Але хлопці не здавалися і продовжували працювати. У баскетбол грають таланти, але талант треба тренувати. У сучасному баскетболі, якщо гравець не готовий фізично, варіантів нема. Я радий за команду, адже в грі брали участь реально 11 гравців. Я хочу подякувати команді за те, що багато хлопців засунули своє его в одне місце. Нам потрібно его, щоб показувати свої можливості, але це его має грати на команду. У попередніх матчах Санон зіграв чудово і, можливо, йому здається, що в цьому матчі він випав, але насправді він не випадав у захисті. Можливо, він не набрав свої очки, але команда зіграла стабільно. Те саме можна сказати про Боброва: він не дуже зіграв у першому матчі, але другий виграли завдяки йому. І так можна назвати майже всіх гравців. У старті вийшов Бублик – це був сюрприз для словаків. І він реально грав та допоміг», – наголосив Багатскіс.

Як ми повідомляли, національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.