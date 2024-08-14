«Хезболла» випустила по Ізраїлю 25 ракет, цілившись у військову базу

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Хезболла»

Ракети впали на відкриту місцевість, про постраждалих не повідомляється

Бойовики угруповання «Хезболла» випустили близько 25 ракет із Лівану по району Верхньої Галілеї на півночі Ізраїлю. Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що сирени пролунали в районі гори Мерон, а також у містах Хурфейш, Елькош, Фассута і Бейт-Янн.

A barrage of some 25 rockets was launched by Hezbollah at the Upper Galilee in northern Israel a short while ago.



Sirens had sounded in the Mount Meron area, including the towns of Hurfeish, Elkosh, Fassuta, and Beit Jann.



The IDF says that the rockets struck open areas,… https://t.co/E7oLakMACg pic.twitter.com/pZWbKb0otc — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 13, 2024

За даними ЦАХАЛ, на місці прильотів було виявлено приблизно 15 снарядів, що перетнули ліванську територію і впали на відкритій місцевості. Про постраждалих не повідомляється.

На розміщених у соцмережах відеозаписах, видно деякі місця падіння ракет.

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Хезболла». Ціллю ударів була розташована у цьому районі військова база ізраїльських військових.

Нагадаємо, військові Ізраїлю перебувають у стані «найвищої готовності» через потенційну атаку Ірану чи «Хезболли». Військово-повітряні сили посилили патрулювання над Ліваном, але інструкції для цивільних залишаються без змін.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 4 серпня «Хезболла» з території Лівану запустила ракети по півночі Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет.