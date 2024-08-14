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«Хезболла» випустила по Ізраїлю 25 ракет, цілившись у військову базу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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«Хезболла» випустила по Ізраїлю 25 ракет, цілившись у військову базу
Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Хезболла»
фото: Xinhua (ілюстративне)

Ракети впали на відкриту місцевість, про постраждалих не повідомляється

Бойовики угруповання «Хезболла» випустили близько 25 ракет із Лівану по району Верхньої Галілеї на півночі Ізраїлю. Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що сирени пролунали в районі гори Мерон, а також у містах Хурфейш, Елькош, Фассута і Бейт-Янн.

За даними ЦАХАЛ, на місці прильотів було виявлено приблизно 15 снарядів, що перетнули ліванську територію і впали на відкритій місцевості. Про постраждалих не повідомляється.

На розміщених у соцмережах відеозаписах, видно деякі місця падіння ракет.

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Хезболла». Ціллю ударів була розташована у цьому районі військова база ізраїльських військових.

Нагадаємо, військові Ізраїлю перебувають у стані «найвищої готовності» через потенційну атаку Ірану чи «Хезболли». Військово-повітряні сили  посилили патрулювання над Ліваном, але інструкції для цивільних залишаються без змін.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 4 серпня «Хезболла» з території Лівану запустила ракети по півночі Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет.

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Теги: Ізраїль ракета

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