«Рейнджерс» – «Динамо»: де дивитися трансляцію

Початок гри о 21:45 за київським часом

Сьогодні, 13 серпня, пройде гра-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Рейнджерс» – «Динамо».

Вирішальний поєдинок протистояння відбудеться на стадіоні «Гемпден-Парк» у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряму трансляція зустрічі можна буде переглянути на 2+2 та Динамо TV.

Нагадаємо, перша гра між командами закінчилася внічию 1:1.

У тому поєдинку кияни зуміли відкрити рахунок на 38-й хвилині завдяки зусиллям Андрія Ярмоленка після прострілу Ваната.

У другому таймі «Рейнджерс» активізувався та створив кілька небезпечних моментів, які вдалося нейтралізувати воротарю «Динамо» Георгію Бущану. Проте, на четвертій компенсованій хвилині Сіріль Дессерс зрівняв рахунок, встановивши остаточний результат матчу – 1:1.

Переможець протистояння зустрінеться з переможцем пари «Зальцбург» – «Твенте» у плей-оф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда, яка вилетить, потрапить напряму до групового етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, 23 липня віцечемпіон України «Динамо» впевнено розпочав сезон 2024/25, здобувши розгромну перемогу над сербським «Партизаном» (6:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Згодом «Динамо» вдруге обіграло сербський «Партизан» та вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українців.

Як повідомлялося, 19 червня пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Свого суперника дізналося «Динамо» – ним став сербський «Партизан».