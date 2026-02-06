Відбулося жеребкування поєдинку Кубка Девіса Люксембург – Україна
Україна зіграє з Люксембургом 7-8 лютого 2026 року
Сьогодні, 6 лютого 2026 року, відбулося жеребкування матчів у поєдинку плейоф за вихід до Першої Світової групи Кубку Девіса між командами Люксембургу та України. Про це повідомляє «Главком».
Субота, 7 лютого (початок ігрового дня о 14:00 за київським часом):
- Олексій Крутих – Кріс Родеш
- Владислав Орлов – Алекс Кнафф
Субота, 8 лютого (початок ігрового дня о 12:00 за київським часом):
- В’ячеслав Бєлінський/Олександр Овчаренко – Кріс Родеш/Алекс Кнафф
- Владислав Орлов – Кріс Родеш
- Олексій Крутих – Алекс Кнафф
Тренери можуть зробити заміни перед початком поєдинків.
Господарем гри з Україною є Люксембург.
Нагадаємо, російська тенісистка погоріла на спробі організувати договірний поєдинок. Міжнародне агентство із забезпечення чесності у тенісі (ITIA) дискваліфікувало на чотири роки росіянку Гульнару Назарову за спробу організувати договірний матч.
Коментарі — 0