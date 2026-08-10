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Канадська поп-зірка Tate McRae розійшлася з олімпійським чемпіоном з хокею

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Канадська поп-зірка Tate McRae розійшлася з олімпійським чемпіоном з хокею
Пара не протрималася разом і один рік
фото: Yahoo Sports

Хокеїст побачив у співачці тривожні дзвіночки 

Канадська попзірка Тейт Макрей (Tate McRae) та 25-річний форвард «Нью-Джерсі Девілс» і олімпійський чемпіон Джек Г'юз припинили романтичні стосунки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Page Six.

Причина розставання

Наразі самі знаменитості поки не коментували інформацію про розрив. Проте за даними джерел, близьких до ситуації, існують дві різні версії того, хто саме поставив крапку у стосунках. Представники оточення Г'юза стверджують, що саме хокеїст вирішив розійтися зі співачкою після того, як помітив у її поведінці певні тривожні дзвіночки. За цією версією, після розриву спортсмен уже повернувся до активного особистого життя.

Водночас джерела з боку Макрей категорично заперечують це та наполягають, що ініціаторкою розставання була саме 23-річна співачка. Тобто навіть після завершення роману сторони мають різне бачення причин, які призвели до розриву. 

Цікаво, що це не перший досвід стосунків співачки з хокеїстами. Раніше вона зустрічалася з гравцем «Коламбус Блю Джекетс» Коулом Сіллінджером, і саме розрив з ним надихнув її на написання пісні exes. 

Історія пари

Стосунки Макрей та Г'юза розпочалися восени 2025 року. Вперше пару помітили разом на побаченні в Нью-Йорку в листопаді. За інформацією ЗМІ, першим крок назустріч зробив саме хокеїст – він написав співачці в Instagram. Протягом наступних місяців їхні стосунки ставали дедалі серйознішими. У березні 2026 року Us Weekly повідомило, що Макрей та Г'юз зустрічаються. Співачка неодноразово з'являлася на матчах «Нью-Джерсі Девілс» у Ньюарку, підтримуючи свого бойфренда з трибун.

Роман привертав значну увагу через статус обох знаменитостей. Макрей є однією з найпопулярніших молодих попвиконавиць Канади, тоді як Г'юз – одна з головних зірок сучасної НХЛ та олімпійський чемпіон. Але після кількох місяців стосунків їхня історія завершилася.

Нагадаємо, що чотириразовий чемпіон НБА зрадив зіркову реперку Megan Thee Stallion

Теги: співачка хокей

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Скотч. Спорт

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