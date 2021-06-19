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    У настарішому дербі світу на Євро переможця не виявили

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    У настарішому дербі світу на Євро переможця не виявили
    Фото з відкритих джерел

    Збірна Англії зіграла внічию з Шотландією і посідаю другу сходинку в турнірній таблиці групи D

    В останньому матчі дня 19 червня на чемпіонаті Європи з футболу Англія і Шотландія не виявили переможця. Гра завершилася нульовою нічиєю.

    Англія і Шотландія дали початок міжнародним матчам очною зустріччю у 1872 році.

    Суперники дуже пильно зіграли в захисті, хоча були й нагоди для взяття воріт. Спочатку небезпечніше діяли англійці, проте і збірна Шотландії могла забивати. Результат цілком справедливий.

    Перед третім туром лідирує в групі Чехія, яка не втримала перемогу в зустрічі з Хорватією (1:1) і набрала чотири очки. Стільки ж у англійців.

    В останньому турі Англія зіграє з Чехією, а Хорватія, у якої одне очко, зустрінеться з Шотландією, у якої також лише нічия в активі.

    Збірна України, нагадаємо, перемогла Північну Македонію і сьогодні отримала від тренерського штабу вихідний.

    Півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук закликав не піддаватися ейфорії і гідно підійти до гри з Австрією, яка відбудеться 21 червня. Якщо українці збережуть друге місце, яке займають, то в 1/8 фіналу зустрінуться з переможцем матчу лідерів групи А Італія – Вельс.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    У настарішому дербі світу на Євро переможця не виявили