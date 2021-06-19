У настарішому дербі світу на Євро переможця не виявили

Збірна Англії зіграла внічию з Шотландією і посідаю другу сходинку в турнірній таблиці групи D

В останньому матчі дня 19 червня на чемпіонаті Європи з футболу Англія і Шотландія не виявили переможця. Гра завершилася нульовою нічиєю.

Англія і Шотландія дали початок міжнародним матчам очною зустріччю у 1872 році.

Суперники дуже пильно зіграли в захисті, хоча були й нагоди для взяття воріт. Спочатку небезпечніше діяли англійці, проте і збірна Шотландії могла забивати. Результат цілком справедливий.

Перед третім туром лідирує в групі Чехія, яка не втримала перемогу в зустрічі з Хорватією (1:1) і набрала чотири очки. Стільки ж у англійців.

В останньому турі Англія зіграє з Чехією, а Хорватія, у якої одне очко, зустрінеться з Шотландією, у якої також лише нічия в активі.

Збірна України, нагадаємо, перемогла Північну Македонію і сьогодні отримала від тренерського штабу вихідний.

Півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук закликав не піддаватися ейфорії і гідно підійти до гри з Австрією, яка відбудеться 21 червня. Якщо українці збережуть друге місце, яке займають, то в 1/8 фіналу зустрінуться з переможцем матчу лідерів групи А Італія – Вельс.