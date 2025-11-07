Відразу п’ятеро українців увійшли до команди тижня Ліги конференцій за версією Sofascore

У символічну збірну увійшли одразу три футболісти «Динамо»

До команди тижня потрапили п’ятеро українців, які представляють три різні клуби

Аналітичний портал Sofascore оприлюднив символічну збірну найкращих гравців за підсумками третього туру групового етапу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

До команди тижня потрапили п’ятеро українців, які представляють три різні клуби.

Team of the Week provided by Sofascore

У символічну збірну увійшли одразу три футболісти «Динамо» – Денис Попов, Віталій Буяльський та Владислав Кабаєв, а також Артем Бондаренко з «Шахтаря» і Олександр Романчук, який виступає за КСУ «Крайова».

Нагадаємо, вчора, 6 листопада, кияни розгромили «Зринські» (6:0), донецький клуб впевнено переміг «Брейдаблік» (2:0), а КСУ «Крайова» перемогла «Рапід» (1:0).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».