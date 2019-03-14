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    Один з найкращих українських борців вразив інтенсивністю тренувальної роботи (відео)

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    У 2015-му Василь Шуптар здобув бронзу Європейських ігор - Один з найкращих українських борців вразив інтенсивністю тренувальної роботи (відео)
    У 2015-му Василь Шуптар здобув бронзу Європейських ігор
    Національний олімпійський комітет України

    Василь Шуптар збирається повернутися на рівень, який дозволяв йому вигравати медаль чемпіонату світу

    Бронзовий призер чемпіонату світу-2015 з вільної боротьби, житомирянин Василь Шуптар потішив своїх підписників в Instagram відеонарізкою з власних тренувань на стадіоні в Смілі на Черкащині. Вражає найперше інтенсивність роботи та розмаїтість виконуваних вправ.

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    Допис, поширений Vasya Shuptar (@vasyashuptar)

    Зауважимо, що після результативного 2015-го, коли Шуптар крім бронзи чемпіонату світу став третім призером Європейських ігор, у 2016-му Василь не зміг пробитися на Олімпійські ігри, а 2017-й майже повністю пропустив через травми, лікування і відновлення після них.

    Торік Шуптар був призером двох престижних турнірів - на Меморіалі Колова/Петрова в Болгарії посів друге місце, а в Білорусі виграв змагання на призи Олександра Медведя.

    Цьогорічний турнір Колова/Петрова Шуптар провів невдало.  

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