Один з найкращих українських борців вразив інтенсивністю тренувальної роботи (відео)



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У 2015-му Василь Шуптар здобув бронзу Європейських ігор Національний олімпійський комітет України

Василь Шуптар збирається повернутися на рівень, який дозволяв йому вигравати медаль чемпіонату світу

Бронзовий призер чемпіонату світу-2015 з вільної боротьби, житомирянин Василь Шуптар потішив своїх підписників в Instagram відеонарізкою з власних тренувань на стадіоні в Смілі на Черкащині. Вражає найперше інтенсивність роботи та розмаїтість виконуваних вправ.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vasya Shuptar (@vasyashuptar) 13 Бер 2019 р. о 2:00 PDT

Зауважимо, що після результативного 2015-го, коли Шуптар крім бронзи чемпіонату світу став третім призером Європейських ігор, у 2016-му Василь не зміг пробитися на Олімпійські ігри, а 2017-й майже повністю пропустив через травми, лікування і відновлення після них.

Торік Шуптар був призером двох престижних турнірів - на Меморіалі Колова/Петрова в Болгарії посів друге місце, а в Білорусі виграв змагання на призи Олександра Медведя.

Цьогорічний турнір Колова/Петрова Шуптар провів невдало.



