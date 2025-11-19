Головна Спорт Новини
Кюрасао стане найменш населеною країною, яка потрапила на чемпіонат світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У рейтингу ФІФА Кюрасао посідає 82 місце
фото: Reuters

Кюрасао є державним утворенням, що входить до Королівства Нідерландів.

Збірна Кюрасао вперше в історії вийшла на чемпіонат світу з футболу, посівши перше місце на третьому етапі кваліфікації Конфедерації футболу Північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну (КОНКАКАФ). Про це повідомляє «Главком».

Кюрасао зіграло в нічию в матчі проти Ямайки – 0:0. Завдяки цьому результату команда залишилася на першій сходинці групи B, вийшовши на чемпіонат світу.

У рейтингу ФІФА Кюрасао посідає 82 місце.

Згідно з переписом 2023 року, чисельність населення острова становить 155,8 тис. осіб. За цим показником Кюрасао обійде Ісландії, яка вперше зіграла на чемпіонаті світу 2018 року – населення країни тоді становило близько 400 тис. осіб.

Також Кюрасао представлятиме найменшу в історії чемпіонатів світу територію, площа острова становить 444 кв. км.

Кюрасао є державним утворенням, що входить до Королівства Нідерландів. До 2010 року острів був частиною Нідерландських Антильських островів.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

