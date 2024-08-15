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«Вікторія» Пльзень – «Кривбас»: де дивитись історичний матч

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Вікторія» Пльзень – «Кривбас»: де дивитись історичний матч
Українська команда має відігруватись після поразки у першому матчі
фото: ФК «Кривбас»

Криворіжці вперше в новій історії зіграють офіційний матч в Чехії

За кілька годин «Кривбас» зіграє матч-відповідь третього раунду кваліфікації проти чеської «Вікторії» Пльзень. Про це повідомляє український клуб.

У першому поєдинку суперник зумів здобути вольову перемогу - 2:1.

Переглянути матч можна буде на платформі УПЛ ТБ. Старт поединку запланований на 20:00.

Цікаві факти:

  • криворіжці вперше в новій історії зіграють офіційний матч в Чехії;
  • «Кривбас» і «Вікторія» – бронзові призери своїх країн;
  • завтрашній поєдинок стане ювілейний 45-м для керманича «Кривбасу» Юрія Вернидуба в європейських турнірах на посаді головного тренера різних команд.

Також відзначимо, що минулими вихідними суперники провели свої матчі у національних чемпіонатах.

«Вікторія» в рамках 4 туру Ліги 1 чемпіонату Чехії в рідних стінах приймала «Карвіну» та не залишила їй шансів – 5:0. Пльзенці після 4 турів на другій позиції в таблиці. Щодо «Кривбасу», то нашій команді 2 тур УПЛ не вдався. Попри велику перевагу в першому таймі та нереалізований пенальті криворіжці поступились – 0:3.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здобуло перемогу над «Рейнджерс» у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

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Теги: Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Кривбас»

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