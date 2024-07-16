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Аргентинські гравці у прямому ефірі заспівали расистську пісню про збірну Франції (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Аргентинські гравці у прямому ефірі заспівали расистську пісню про збірну Франції (відео)
На збірну Аргентини чекає суворе покарання?

У пісні висміюється той факт, що деякі французькі футболісти мають африканське походження

Гравці збірної Аргентини після перемоги в Кубку Америки-2024 заспівали образливу пісню про футболістів збірної Франції.

Зокрема, в пісні висміюється той факт, що деякі французькі футболісти мають африканське походження.

Текст пісні:

«Слухайте, розповсюджуйте. Вони грають за Францію, але вони родом з Анголи.

Вони добре бігають. Вони люблять тр***ти трансів (ймовірно, це згадка про непідтверджені чутки про Кіліана Мбаппа, який нібито зустрічався з трансгендерною моделлю – ред.).

Їхні мами – нігерійки, їх тата – камерунці, але в паспорті написано: «Француз».

Відео у прямому ефірі в одній з соцмереж опублікував хавбек збірної Аргентини та «Челсі» Енцо Фернандес. Він швидко перервав трансляцію, але глядачі ефіру все ж зберегли відео виконання расистської пісні.

Нагадаємо, збірна Аргентини обіграла французьку команду (3:3, 4:2 за пенальті) у фіналі Чемпіонату світу 2022 року. Тоді аргентинські вболівальники у прямому ефірі заспівали схожу образливу пісню про збірну Франції.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ расизм Аргентина Франція

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