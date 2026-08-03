Вісім нагород здобули українські борці на Чемпіонаті світу U17

Українські класики та представниці жіночої боротьби потрапили в топ-5 найсильніших команд Чемпіонату світу U17

Вісім медалей здобули українські борці на Чемпіонаті світу U17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.

Українські класики завоювали три медалі та потрапили в топ-5 найсильніших команд планети:

Тимофій Приходько (золото)

Ібрагім Насібов (срібло)

Гліб Євсєєв (срібло)

Дівчата також в п’ятірці найсильніших збірних світу:

Соломія Петрів (срібло)

Олена Колубай (срібло)

Марія Полторак (бронза)

Дві медалі на рахунку борців вільного стилю:

Володимир Бойко (бронза)

Микита Кузьменко (бронза)

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.