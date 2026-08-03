Вісім нагород здобули українські борці на Чемпіонаті світу U17
Українські класики та представниці жіночої боротьби потрапили в топ-5 найсильніших команд Чемпіонату світу U17
Вісім медалей здобули українські борці на Чемпіонаті світу U17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.
Українські класики завоювали три медалі та потрапили в топ-5 найсильніших команд планети:
- Тимофій Приходько (золото)
- Ібрагім Насібов (срібло)
- Гліб Євсєєв (срібло)
Дівчата також в п’ятірці найсильніших збірних світу:
- Соломія Петрів (срібло)
- Олена Колубай (срібло)
- Марія Полторак (бронза)
Дві медалі на рахунку борців вільного стилю:
- Володимир Бойко (бронза)
- Микита Кузьменко (бронза)
Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.
У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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