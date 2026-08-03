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«Мілан» підібрав двох кандидатів на роль атакувального півзахисника – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Мілан» підібрав двох кандидатів на роль атакувального півзахисника – ЗМІ
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фото: EFE

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Італійський «Мілан» прагне підписати в міжсезоння креативного хавбека. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Calciomercato.

У поле зору «россонері» потрапив півзахисник столичної «Роми» Матіас Соуле. Також на радарі гранда залишається виконавець мадридського «Реала» Браїма Діаса. Останній захищав кольори «Мілана» в 2020-2023 роках на правах оренди.

Раніше «россонері» вели Константіноса Карецаса. Однак, грек вирішив змінити бельгійський «Генк» на «Боруссію» з Дортмунда. «Джмелі» заплатять за таланта орієнтовно 30 млн євро.

У минулому сезоні Діас провів 42 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив два голи та девять асистів. На Чемпіонаті світу він зіграв шість матчів (чотири результативні передачі). Статистика Соуле – 42 поєдинки, в яких аргентинець забив сім м'ячів і віддав вісім асистів.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

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Теги: ФК Мілан ФК Реал (Мадрид) ФК Рома Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ

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