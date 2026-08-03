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Борець з окупованої частини Запоріжжя здобув срібло чемпіонату Росії з вільної боротьби

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Борець з окупованої частини Запоріжжя здобув срібло чемпіонату Росії з вільної боротьби
У фіналі вагової категорії до 92 кг Хадзарагов поступився дагестанцю Аманулу Гаджимагомедову

Участь борців, які формально представляють окуповані регіони України, у чемпіонаті Росії – порушення правил United World Wrestling

Борець Азамат Хадзарагов, який формально представляє окуповану частину Запоріжжя, здобув срібло чемпіонату Росії з вільної боротьби. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі вагової категорії до 92 кг Хадзарагов поступився дагестанцю Аманулу Гаджимагомедову.

Хадзарагов – осетинський борець, який після окупації РФ частини Запоріжжя почав формально представляти на всеросійських турнірах Мелітополь.

Варто зазначити, що участь борців, які формально представляють окуповані регіони України, у чемпіонаті Росії є порушенням правил United World Wrestling (Міжнародна федерація боротьби). Однак, проросійське керівництво цієї федерації закриває очі на подібні випадки.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: Мелітополь Запорізька область вільна боротьба росія

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