«Динамо» дізналося потенційних суперників у плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Київське «Динамо» продовжує боротьбу за путівку до основного етапу Ліги конференцій

Матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 20 та 27 серпня

У понеділок, 3 серпня, о 15:00 у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Київське «Динамо» продовжує боротьбу за путівку до основного етапу Ліги конференцій. Щоб потрапити до раунду плейоф киянам потрібно спершу здолати азербайджанський «Карабах» у третьому кваліфікаційному раунді. Поєдинки цієї стадії заплановані на 6 та 13 серпня.

Переможець протистояння «Динамо» – «Карабах» буде сіяним під час жеребкування завдяки високому клубному рейтингу азербайджанського клубу.

Після попереднього розподілу УЄФА визначила чотирьох потенційних суперників переможця цієї пари:

«Хетафе» (Іспанія);

переможець пари «Твенте» (Нідерланди) – ДАК 1904 (Словаччина);

переможець пари «Бейтар» (Ізраїль) – «Аустрія» Відень (Австрія);

команда, яка поступиться у протистоянні «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль) – ЦСКА Софія (Болгарія).

Матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 20 та 27 серпня. Переможці двоматчевих дуелей здобудуть право виступити в основному етапі турніру.

Нагадаємо, «Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи.

Як повідомлялося, черкаський ЛНЗ зіграв гру-відповідь проти бельгійського «Гента» у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

Переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. Вирішальними стали невдалі спробі ЛНЗ. Удар Твердохліба парирував Руф. Пізніше Кузик влучив у поперечку.

Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.