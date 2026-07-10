Українські борці греко-римського стилю здобули п'ять нагород на Чемпіонаті Європи U20
З 6 по 12 липня македонське Скоп’є приймає Чемпіонат Європи з боротьби U20
Українські борці греко-римського стилю здобули п'ять медалей на молодіжному чемпіонаті Європи U20. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
З 6 по 12 липня македонське Скоп’є приймає Чемпіонат Європи U20, де змагаються понад 500 найсильніших молодих борців і борчинь континенту. Традиційно змагання проходять у трьох видах боротьби: греко-римській, жіночій та вільній.
За підсумками турніру серед представників греко-римського стилю українська команда виборола п'ять медалей. На п'єдестал пошани піднялися:
- Максут Султанов (вагова категорія до 63 кг) – золото
- Єгор Якушенко (в.к. до 97 кг) – золото
- Дмитро Демʼяновський (в.к. до 72 кг) – сріблоІван Янковський (в.к. до 130 кг) – срібло
- Владислав Солодчук (в.к. до 87 кг) – бронза
За підсумками змагань українські класики посіли третє місце в загальному командному заліку.
Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.
У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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