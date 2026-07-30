Українці повертаються з Баку з нагородами

Україна увійшла до п’ятірки найсильніших команд Чемпіонату світу U17 серед представників греко-римської боротьби

Українські борці греко-римського стилю здобули три медалі на Чемпіонаті світу U17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

З 27 липня по 2 серпня в азербайджанському Баку проходить чемпіонат світу U17 з боротьби. Змагання зібрали рекордну кількість учасників – 675 спортсменів. Серед них 242 представники греко-римського стилю, 242 – вільної боротьби та 191 борчиня.

За підсумками змагань серед представників греко-римського стилю українська команда виборола три медалі.

На п'єдестал пошани піднялися:

Тимофій Приходько (вагова категорія до 110 кг) – спортсмен здобув звання чемпіона світу U17.

Ібрагім Насібов (в.к. до 65 кг) – став віцечемпіоном світу серед спортсменів віком до 17 років

Гліб Євсєєв (в.к. до 92 кг) – став віцечемпіоном світу серед спортсменів віком до 17 років

Також Україна увійшла до п’ятірки найсильніших команд світу серед представників греко-римської боротьби.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.