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Українські борці греко-римського стилю здобули три медалі на Чемпіонаті світу U17

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Українські борці греко-римського стилю здобули три медалі на Чемпіонаті світу U17
Українці повертаються з Баку з нагородами
фото: ukr_wrestling_association

Україна увійшла до п’ятірки найсильніших команд Чемпіонату світу U17 серед представників греко-римської боротьби

Українські борці греко-римського стилю здобули три медалі на Чемпіонаті світу U17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

З 27 липня по 2 серпня в азербайджанському Баку проходить чемпіонат світу U17 з боротьби. Змагання зібрали рекордну кількість учасників – 675 спортсменів. Серед них 242 представники греко-римського стилю, 242 – вільної боротьби та 191 борчиня.

За підсумками змагань серед представників греко-римського стилю українська команда виборола три медалі.

На п'єдестал пошани піднялися:

  • Тимофій Приходько (вагова категорія до 110 кг) – спортсмен здобув звання чемпіона світу U17.
  • Ібрагім Насібов (в.к. до 65 кг) – став віцечемпіоном світу серед спортсменів віком до 17 років
  • Гліб Євсєєв (в.к. до 92 кг) – став віцечемпіоном світу серед спортсменів віком до 17 років

Також Україна увійшла до п’ятірки найсильніших команд світу серед представників греко-римської боротьби.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: греко-римська боротьба спорт

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