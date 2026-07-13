З 6 по 12 липня у Скоп’є (Північна Македонія) проходив Чемпіонат Європи U20 з трьох видів боротьби

Українські борці вільного стилю здобули дві нагороди на Чемпіонаті Європи U20. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

З 6 по 12 липня у Скоп’є (Північна Македонія) проходив Чемпіонат Європи U20 з трьох видів боротьби, де змагалися понад 500 спортсменів.

Змагальну програму континентальної першості завершували представники вільної боротьби, які поповнили медальний доробок збірної ще двома нагородами:

Богдан Олексієнко (вагова категорія до 79 кг) – срібло

Артур Костюк (вагова категорія до 86 кг) – бронза

Загалом на цьому Чемпіонаті Європи українська збірна завоювала 12 медалей у трьох видах боротьби:

Жіноча боротьба: 5 нагород (3 золоті, 2 срібні).

Греко-римська боротьба: 5 нагород (2 золоті, 2 срібні, 1 бронзова).

Вільна боротьба: 2 нагороди (1 срібна, 1 бронзова).

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.