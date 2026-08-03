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74-річний тренер може вчетверте очолити збірну Нідерландів з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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74-річний тренер може вчетверте очолити збірну Нідерландів з футболу
Луї ван Гал може знову почати тренувати збірну Нідерландів з футболу

Луї ван Гал вже працював зі збірною Нідерландів з 2000-го по 2001-й, з 2012-го по 2014-й та з 2021-го по 2022-й роки

Нідерландський тренер Луї ван Гал готовий розпочати переговори з Королівським футбольним союзом Нідерландів (KNVB) щодо повернення на посаду наставника національної команди. Про це повідомляє Главком з посилання  на De Telegraaf.

Зазначається, що повернення до збірної Нідерландів не є для головною метою ван Гала – він готовий розпочати переговори, якщо цього захоче KNVB.

Наголошується, що ван Гал знайомий з більшою частиною складу збірної Нідерландів, а також активно стежить за міжнародними турнірами.

Раніше Луї ван Гал вже працював зі збірною Нідерландів з 2000-го по 2001-й, з 2012-го по 2014-й та з 2021-го по 2022-й роки.

Нагадаємо, «Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи.

Як повідомлялося, черкаський ЛНЗ зіграв гру-відповідь проти бельгійського «Гента» у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

Переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. Вирішальними стали невдалі спробі ЛНЗ. Удар Твердохліба парирував Руф. Пізніше Кузик влучив у поперечку.

Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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