74-річний тренер може вчетверте очолити збірну Нідерландів з футболу

Луї ван Гал може знову почати тренувати збірну Нідерландів з футболу

Луї ван Гал вже працював зі збірною Нідерландів з 2000-го по 2001-й, з 2012-го по 2014-й та з 2021-го по 2022-й роки

Нідерландський тренер Луї ван Гал готовий розпочати переговори з Королівським футбольним союзом Нідерландів (KNVB) щодо повернення на посаду наставника національної команди. Про це повідомляє Главком з посилання на De Telegraaf.

Зазначається, що повернення до збірної Нідерландів не є для головною метою ван Гала – він готовий розпочати переговори, якщо цього захоче KNVB.

Наголошується, що ван Гал знайомий з більшою частиною складу збірної Нідерландів, а також активно стежить за міжнародними турнірами.

Раніше Луї ван Гал вже працював зі збірною Нідерландів з 2000-го по 2001-й, з 2012-го по 2014-й та з 2021-го по 2022-й роки.

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Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.