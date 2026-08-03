74-річний тренер може вчетверте очолити збірну Нідерландів з футболу
Луї ван Гал вже працював зі збірною Нідерландів з 2000-го по 2001-й, з 2012-го по 2014-й та з 2021-го по 2022-й роки
Нідерландський тренер Луї ван Гал готовий розпочати переговори з Королівським футбольним союзом Нідерландів (KNVB) щодо повернення на посаду наставника національної команди. Про це повідомляє Главком з посилання на De Telegraaf.
Зазначається, що повернення до збірної Нідерландів не є для головною метою ван Гала – він готовий розпочати переговори, якщо цього захоче KNVB.
Наголошується, що ван Гал знайомий з більшою частиною складу збірної Нідерландів, а також активно стежить за міжнародними турнірами.
Раніше Луї ван Гал вже працював зі збірною Нідерландів з 2000-го по 2001-й, з 2012-го по 2014-й та з 2021-го по 2022-й роки.
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