Батьки олімпійської чемпіонки постраждали через ракетний удар Росії

Батьківський будинок іменитої спортсменки зазнав атаки ворога

Матір і батько легендарної веслувальниці Інни Осипенко-Радомської постраждали через ворожий удар по Херсонщині напередодні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис олімпійської чемпіонки у Facebook.

Спортсменка походить з Новорайська Бериславського району. Під час атаки російської армії батьки Осипенко-Радомської перебували вдома. Обоє постраждали від ракетного удару.

Батько був на подвір'ї та зазнав численних осколкових поранень. Він опинився в реанімацій у вкрай важкому стані. Натомість мати веслувальниці – у стані шоку. Вона перебувала неподалік і отримала контузії.

Родина мешкала в приватному будинку, який отримала від громади. Через постійні російські обстріли батьки Осипенко-Радомської були змушені втретє переїхати. Їхнє рідне село фактично повністю зруйноване ворогом.

Зіркова веслувальниця захищала кольори України на трьох Олімпійських іграх. Вона виграла бронзову медаль Афін-2004 у змаганні байдарок-четвірок, а також два «срібла» в турнірах байдарок-одиночок у Лондоні-2012. Тріумфом завершилася Олімпіада-2008 у Пекіні, де Осипенко-Радомська виграла золоту нагороду на дистанції 500 м серед байдарок-одиночок.

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