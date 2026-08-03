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Батьки олімпійської чемпіонки постраждали через ракетний удар Росії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Батьки олімпійської чемпіонки постраждали через ракетний удар Росії
Інна Осипенко-Радомська повідомила жахливу новину
фото: Olympics

Батьківський будинок іменитої спортсменки зазнав атаки ворога

Матір і батько легендарної веслувальниці Інни Осипенко-Радомської постраждали через ворожий удар по Херсонщині напередодні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис олімпійської чемпіонки у Facebook.

Спортсменка походить з Новорайська Бериславського району. Під час атаки російської армії батьки Осипенко-Радомської перебували вдома. Обоє постраждали від ракетного удару.

Батько був на подвір'ї та зазнав численних осколкових поранень. Він опинився в реанімацій у вкрай важкому стані. Натомість мати веслувальниці – у стані шоку. Вона перебувала неподалік і отримала контузії.

Родина мешкала в приватному будинку, який отримала від громади. Через постійні російські обстріли батьки Осипенко-Радомської були змушені втретє переїхати. Їхнє рідне село фактично повністю зруйноване ворогом.

Зіркова веслувальниця захищала кольори України на трьох Олімпійських іграх. Вона виграла бронзову медаль Афін-2004 у змаганні байдарок-четвірок, а також два «срібла» в турнірах байдарок-одиночок у Лондоні-2012. Тріумфом завершилася Олімпіада-2008 у Пекіні, де Осипенко-Радомська виграла золоту нагороду на дистанції 500 м серед байдарок-одиночок.

До слова, Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії. Функціонери зберегли бан російських команд на сезон 2026/27. Окремо розглянуть питання жіночої збірної Росії.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.

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Теги: війна Херсонщина ракетна атака

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