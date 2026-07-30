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Російський борець вкусив за ногу суперника під час поєдинку чемпіонату РФ (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російський борець вкусив за ногу суперника під час поєдинку чемпіонату РФ (відео)
Сутичка 1/8 фіналу чемпіонату Росії з вільної боротьби завершилася скандалом

Імам Умаров під час поєдинку чемпіонату РФ вкусив за ногу Артема Гобаєва

Скандальний епізод стався у 1/8 фіналу чемпіонату Росії з вільної боротьби. Про це повідомляє «Главком».

Дагестанський спортсмен Імам Умаров під час поєдинку вкусив за ногу Артема Гобаєва, який виступає за Ханти-Мансійський автономний округ.

Після короткої наради судді дискваліфікували Умарова за неспортивну поведінку. Гобаєв автоматично пройшов до чвертьфіналу змагань.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: росія спорт вільна боротьба

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Російський борець вкусив за ногу суперника під час поєдинку чемпіонату РФ (відео)
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