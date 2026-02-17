Дискваліфікація Гераскевича: PR-директор «Динамо» розповів про реакцію клубу на рішення МОК

Столичний гранд відреагував на несправедливу заборону скелетоністу Владиславу Гераскевичу змагатися у «шоломі пам'яті».

Київське «Динамо» підтримало олімпійця Владислава Гераскевича на фоні скандальної дискваліфікації на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який був присутній на заході ФК «Динамо» (Київ) за підтримки титульного спонсора GGBET.

PR-директор «біло-синіх» Владислав Адамович розповів, що ситуація навколо скелетоніста не пройшла непоміченою. Усі в команді обговорювали несправедливе рішення, а футболісти відразу загорілися ідеєю записати відео на підтримку Гераскевича. Згодом клуб опублікував ролик із тренувального табору «Динамо».

«Ми вийшли з максимальною комунікацією, підтримали самого Влада, зробили випуск на всі наші соціальні мережі з позицією «Динамо». Такі теми не можуть проходити повз нашу команду, і хлопці навіть казали: «Це наша робота – транслювати важливі меседжі». Тож наша максимальна підтримка Владу, всьому українському руху, іншим нашим олімпійцям», – заявив Адамович.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич отримав офіційний документ МОК про дискваліфікацію перед стартом заїздів Олімпійських ігор. Функціонери не дозволили українцю використовувати «шолом пам'яті» зі світлинами загиблих від рук росіян спортсменів. Сам скелетоніст відкинув вимогу змінити екіпірування.

Сам Гераскевич звернувся до українців після дискваліфікації з Олімпіади. Він подякував співвітчизникам за теплі слова на свою адресу. Він також закликав зберігати оптимізм і продовжувати боротьбу.

Президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич закликав керівництво МОК піти у відставку. Функціонер і батько спортсмена розчарований позицією очільників Олімпійського руху. Він пообіцяв оскаржити дискваліфікацію Гераскевича-молодшого в CAS.

Раніше Владислав Гераскевич прокоментував дискваліфікацію МОК перед стартом заїздів у скелетоні. Він звинуватив функціонерів у дискримінації. Також скелетоніст розповів, що не отримав конкретного пояснення щодо нібито порушення ним олімпійських принципів.