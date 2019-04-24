Внаслідок тромбозу печінкових вен померла 28-річна збірниця України з боксу, донька загиблого воїна



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Всього два тижні тому Юлія Лясота поховала загиблого на війні тата Фото з соцмереж

Юлія Лясота виховувала 11-річну доньку

Сьогодні, 24 квітня, о 6:30 в реанімаційному відділенні Хмельницької міської лікарні перестало битися серце боксерки 28-річної Юлії Лясоти.

«Її стан не покращувався, а сьогодні зранку, на жаль, вона померла», - повідомив головний лікар міської лікарні Володимир Розгонюк.

Напередодні Юлію прооперували. В неї діагностували тромбоз cудин печінки. Вчора зранку вона ще була в критичному стані, але згодом у стабільно важкому. Що стало причиною раптової недуги, невідомо. Спортсменка «згоріла» всього за дві доби.

Юлія Лясота в 2017 році отримала звання майстра спорту України, була членом збірної України з боксу, володаркою багатьох медалей не лише чемпіонату України, а й європейських та світових змагань. До переходу в бокс виступала на професійному рівні за гандбольний клуб «Хмельничанка».

«Ще буквально тиждень тому ми були в Німеччині, тренувалися, гуляли і розмовляли про майбутні плани, а сьогодні її вже немає», - написала у себе в «Фейсбуку» Мирослава Пеганова, генеральний менеджер української жіночої команди U. Lions, за яку виступала Юлія.

Батько Юлії Микола Неживий загинув внаслідок обстрілу з протитанкових ракетних комплексів поблизу селища Опитне Ясинуватського району донецької області від осколкового поранення

8 квітня цього року на сході України в неоголошеній війні загинув її батько Микола Неживий, якого 11 квітня поховали в Хмельницькому.

У Юлії залишився 11-річний син та мати. Наразі, коли прощатимуться з Юлією Лясотою, поки невідомо.

Джерело: Є.ua