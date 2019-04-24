  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Внаслідок тромбозу печінкових вен померла 28-річна збірниця України з боксу, донька загиблого воїна

    • Розсилка
    Всього два тижні тому Юлія Лясота поховала загиблого на війні тата - Внаслідок тромбозу печінкових вен померла 28-річна збірниця України з боксу, донька загиблого воїна
    Всього два тижні тому Юлія Лясота поховала загиблого на війні тата
    Фото з соцмереж

    Юлія Лясота виховувала 11-річну доньку

    Сьогодні, 24 квітня, о 6:30 в реанімаційному відділенні Хмельницької міської лікарні перестало битися серце боксерки 28-річної Юлії Лясоти.

    Читайте також

    «Її стан не покращувався, а сьогодні зранку, на жаль, вона померла», - повідомив головний лікар міської лікарні Володимир Розгонюк.

    Напередодні Юлію прооперували. В неї діагностували тромбоз cудин печінки. Вчора зранку вона ще була в критичному стані, але згодом у стабільно важкому. Що стало причиною раптової недуги, невідомо. Спортсменка «згоріла» всього за дві доби.

    Юлія Лясота в 2017 році отримала звання майстра спорту України, була членом збірної України з боксу, володаркою багатьох медалей не лише чемпіонату України, а й європейських та світових змагань. До переходу в бокс виступала на професійному рівні за гандбольний клуб «Хмельничанка».

    «Ще буквально тиждень тому ми були в Німеччині, тренувалися, гуляли і розмовляли про майбутні плани, а сьогодні її вже немає», - написала у себе в «Фейсбуку» Мирослава Пеганова, генеральний менеджер української жіночої команди U. Lions, за яку виступала Юлія.

    nezhyvyi_mykola

    Батько Юлії Микола Неживий загинув внаслідок обстрілу з протитанкових ракетних комплексів поблизу селища Опитне Ясинуватського району донецької області від осколкового поранення

    8 квітня цього року на сході України в неоголошеній війні загинув її батько Микола Неживий, якого 11 квітня поховали в Хмельницькому.

    У Юлії залишився 11-річний син та мати. Наразі, коли прощатимуться з Юлією Лясотою, поки невідомо.

     Читайте також: Поранений минулої середи український доброволець, ультрас «Маріуполя», помер у лікарні

    Джерело: Є.ua

    Читайте також
    бокс війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ