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    Новини

    Ім'я Володимира Кличка внесено до Міжнародної зали боксерської слави

    Володимир не зміг поїхати до США на урочистості, бо перебуває в Києві - Ім'я Володимира Кличка внесено до Міжнародної зали боксерської слави
    Володимир не зміг поїхати до США на урочистості, бо перебуває в Києві
    фото: Віталій Кличко

    «У Міжнародній залі боксерської слави імена вже двох українців. І обидва – Клички»

    У Міжнародній залі боксерської слави відтепер імена вже двох українців.11 червня на церемонії в місті Канастота, США, до видатних чемпіонів додали Володимира Кличка. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

    «У Міжнародній залі боксерської слави імена вже двох українців. І обидва – Клички. Сьогодні на церемонії в Канастоті до видатних чемпіонів у залі боксерської слави додали і мого брата. Володимир не зміг поїхати до США на урочистості, бо перебуває в Києві. Він записав відеозвернення до учасників церемонії. А чотири роки тому, коли до Міжнародної зали боксерської слави вносили моє ім‘я, брат теж був поруч. Так само, як поруч сьогодні – в Україні, в Києві», – написав Віталій Кличко та оприлюднив відеозвернення брата.

    У своєму зверненні Володимир Кличко подякував вболівальникам та офіційним представникам Міжнародної зали боксерської слави за визнання.

    «Коли мені виповнилося 14 років і я почав займатися боксом, я використовував його як інструмент, щоб подорожувати в юному віці. І я ніколи не мріяв підійнятися так високо і бути серед усіх шанованих чемпіонів у Міжнародній залі боксерської слави. Дивовижно! Це – величезна честь. На жаль, російська агресія, війна в моїй країні завадила мені розділити з вами цю церемонію особисто», – зазначив Володимир Кличко.

    Він підкреслив, що війна, яку розв’язала проти України Росія, змінила світ.

    «Я пам’ятаю, як колись бокс змінив моє життя. Бокс зробив мене кращою людиною. Багато чому навчив, – сказав Кличко. – Я дуже радий, що можу звернутися до всіх вас сьогодні. Ну, майже до всіх. Є одна людина, до якої у мене є велике запитання. Вона порушила українське законодавство, в’їхавши на територію окупованого Криму з території Росії. Ця людина – Рой Джонс. Тож, Рой, ви на чиєму боці? На боці агресора чи на боці того, хто захищає своє право на життя? Я поважаю вас як бійця, але ставлю під сумнів ваш моральний компас», – звернувся Володимир Кличко до Джонса.

    Також він підкреслив, що сьогодні на всіх відомих боксерах лежить відповідальність за майбутнє молодих спортсменів. Кличко-молодший зазначив, що необхідно створити єдину асоціацію, що об’єднає аматорів і професіоналів, супроводжуватиме спортсменів, а не робитиме їх інструментом.

    Ім’я Віталія Кличка занесли до Міжнародної зали боксерської слави в червні 2018. Володимир Кличко увійшов до зали слави класу-2021. Цьогорічна церемонія в Канастоті включала відразу три класи – 2020, 2021 та 2022, оскільки церемонію не проводили в попередні роки через світову пандемію Covid-19.

    Нещодавно стало відомо, що Кличко після закінчення війни хоче повернутися на ринг.

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко США Володимир Кличко бокс війна агресія мер Україна окупація Рой Джонс #stoprussia
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    Ім'я Володимира Кличка внесено до Міжнародної зали боксерської слави