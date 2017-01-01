Воротар клубу Ахметова запевняє, що своєю справою на полі доводить, який він патріот
- Сьогодні, 09:24
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Крім того, Андрій П’ятов поділився думкою, як зробити Україну більш стабільною та незалежною
Андрій П’ятов побажав українським Збройним силам стати ще потужнішими та більш стабільними, як і державі загалом.
Про це після матчу з «Вересом» заявив сам воротар донецького «Шахтаря», якого цитує офіційний сайт клубу.
«Необхідно виходити на новий рівень, щоб у нас була сильна армія та сильна незалежна країна. А з приводу інциденту, то я все сказав цим хлопцям, а сьогодні хочу додати одне: вони не повинні прикриватися патріотизмом, пред'являючи претензії нам, футболістам, які грають за збірну України», - сказав він.
«Ми доводимо своєю справою на полі, які ми патріоти. Своєю роботою робимо так, щоб нашу країну знали в усьому світі. Добре ми виконуємо цю роботу або погано, нехай розбирають тренери та журналісти», - додав голкіпер.
За словами П’ятова, що стосується патріотизму, то кожна людина сама знає, кому і як допомагати.
«І ми це робимо. Перш ніж заявляти, що ми нічого не робимо, потрібно уточнювати, а потім вже говорити. Хочу, щоб вони не користувалися цим, не прикривалися своїм патріотизмом і не лізли у футбол. Кожен повинен займатися своєю справою, і тільки так робити нашу країну більш стабільною та незалежною», - підсумував він.
Нагадаємо, скандал навколо «Шахтаря» розпочався після того, як клуб заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».
Після цього націоналісти у Харкові, про яких і сказав П’ятов, провели виховну розмову з гравцями «Шахтаря».
Тепер же головного тренера збірної України Андрія Шевченка у відповідній петиції проситимуть не викликати Ракицького та П’ятова у команду.
Додамо, що гравці «Шахтаря» таки одягли футболки з написом «Пишаємось» і знаком Збройних сил України.