Воротар клубу Ахметова запевняє, що своєю справою на полі доводить, який він патріот

Крім того, Андрій П’ятов поділився думкою, як зробити Україну більш стабільною та незалежною

Андрій П’ятов побажав українським Збройним силам стати ще потужнішими та більш стабільними, як і державі загалом. Про це після матчу з «Вересом» заявив сам воротар донецького «Шахтаря», якого цитує офіційний сайт клубу. «Необхідно виходити на новий рівень, щоб у нас була сильна армія та сильна незалежна країна.



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Андрій П’ятов. Фото ФК «Шахтар»

Крім того, Андрій П’ятов поділився думкою, як зробити Україну більш стабільною та незалежною

Андрій П’ятов побажав українським Збройним силам стати ще потужнішими та більш стабільними, як і державі загалом.

Про це після матчу з «Вересом» заявив сам воротар донецького «Шахтаря», якого цитує офіційний сайт клубу.

«Необхідно виходити на новий рівень, щоб у нас була сильна армія та сильна незалежна країна. А з приводу інциденту, то я все сказав цим хлопцям, а сьогодні хочу додати одне: вони не повинні прикриватися патріотизмом, пред'являючи претензії нам, футболістам, які грають за збірну України», - сказав він.

«Ми доводимо своєю справою на полі, які ми патріоти. Своєю роботою робимо так, щоб нашу країну знали в усьому світі. Добре ми виконуємо цю роботу або погано, нехай розбирають тренери та журналісти», - додав голкіпер.

За словами П’ятова, що стосується патріотизму, то кожна людина сама знає, кому і як допомагати.

«І ми це робимо. Перш ніж заявляти, що ми нічого не робимо, потрібно уточнювати, а потім вже говорити. Хочу, щоб вони не користувалися цим, не прикривалися своїм патріотизмом і не лізли у футбол. Кожен повинен займатися своєю справою, і тільки так робити нашу країну більш стабільною та незалежною», - підсумував він.

Нагадаємо, скандал навколо «Шахтаря» розпочався після того, як клуб заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».

Після цього націоналісти у Харкові, про яких і сказав П’ятов, провели виховну розмову з гравцями «Шахтаря».

Тепер же головного тренера збірної України Андрія Шевченка у відповідній петиції проситимуть не викликати Ракицького та П’ятова у команду.

Додамо, що гравці «Шахтаря» таки одягли футболки з написом «Пишаємось» і знаком Збройних сил України.