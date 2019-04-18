Воротарська помилка позбавила «Наполі» шансів на півфінал Ліги Європи у боротьбі з «Арсеналом» (відео)
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Розсилка
Лондонці відстояли домашні 2:0 і навіть збільшили перевагу
Лондонський «Арсенал» здобув на диво легку перемогу в двоматчевому протистоянні 1/4 фіналу Ліги Європи проти італійського «Наполі». Після впевненої не так за результатом, як за грою перемоги 2:0 удома підопічні Унаї Емері спокійно переграли неаполітанців й на їхньому полі.
«Наполі» (Неаполь, Італія) - «Арсенал» (Лондон, Англія) - 0:1
Гол: 0:1 - Ляказетт (36)
«Наполі»: Мерет - Нікола Максімовіч (Дріс Мертенс, 46), Кірікеш, Каліду Кулібалі, Ґулям (Маріу Руй, 71) - Кальєхон, Аллан, Фабіан Руїз, Зеліньскі - Інсіньє (к) (Юнес, 61), Мілік. Тренер - Карло Анчелотті
«Арсенал»: Чех - Папастатопулос, Кошельни, Монреаль - Майтленд-Найлз, Лукас Торрейра, Ґраніт Джака (Ельнені, 61), Колашінац - Аарон Ремзі (Мхітарян, 34) - Ляказетт (Івобі, 68), Обамеянґ. Тренер - Унаї Емері
Суддя: Гацеґан (Румунія)
Попередження: Інсіньє (43), Кальєхон (90) - Чех (75)
18 квітня. Неаполь. Стадіон «Сан Паоло»
Інтригу в протистоянні вбив м'яч, забитий на 36-й хвилині французом Александром Ляказеттом. Нападник «канонірів» скористався помилкою воротаря Алекса Мерета, який під час виконання штрафного хитнувся в один бік і пропустив удар у протилежний.
У півфіналі «Арсенал» зіграє з іспанською «Валенсією», яка перемогла сьогодні в повторному матчі 2:0 після звитяги 3:1 на виїзді над земляками з «Вільярреалу».