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    Воротарська помилка позбавила «Наполі» шансів на півфінал Ліги Європи у боротьбі з «Арсеналом» (відео)

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    Долю зустрічі вирішив штрафний у виконанні Александра Ляказетта - Воротарська помилка позбавила «Наполі» шансів на півфінал Ліги Європи у боротьбі з «Арсеналом» (відео)
    Долю зустрічі вирішив штрафний у виконанні Александра Ляказетта
    theguardian.com

    Лондонці відстояли домашні 2:0 і навіть збільшили перевагу

    Лондонський «Арсенал» здобув на диво легку перемогу в двоматчевому протистоянні 1/4 фіналу Ліги Європи проти італійського «Наполі». Після впевненої не так за результатом, як за грою перемоги 2:0 удома підопічні Унаї Емері спокійно переграли неаполітанців й на їхньому полі.

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    «Наполі» (Неаполь, Італія) - «Арсенал» (Лондон, Англія) - 0:1

    Перший матч - 0:2

    Гол: 0:1 - Ляказетт (36)
    «Наполі»: Мерет - Нікола Максімовіч (Дріс Мертенс, 46), Кірікеш, Каліду Кулібалі, Ґулям (Маріу Руй, 71) - Кальєхон, Аллан, Фабіан Руїз, Зеліньскі - Інсіньє (к) (Юнес, 61), Мілік. Тренер - Карло Анчелотті
    «Арсенал»: Чех - Папастатопулос, Кошельни, Монреаль - Майтленд-Найлз, Лукас Торрейра, Ґраніт Джака (Ельнені, 61), Колашінац - Аарон Ремзі (Мхітарян, 34) - Ляказетт (Івобі, 68), Обамеянґ. Тренер - Унаї Емері
    Суддя: Гацеґан (Румунія)
    Попередження: Інсіньє (43), Кальєхон (90) - Чех (75)
    18 квітня. Неаполь. Стадіон «Сан Паоло»

    Інтригу в протистоянні вбив м'яч, забитий на 36-й хвилині французом Александром Ляказеттом. Нападник «канонірів» скористався помилкою воротаря Алекса Мерета, який під час виконання штрафного хитнувся в один бік і пропустив удар у протилежний.

    У півфіналі «Арсенал» зіграє з іспанською «Валенсією», яка перемогла сьогодні в повторному матчі 2:0 після звитяги 3:1 на виїзді над земляками з «Вільярреалу».

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    Ліга Європи Алекс Мерет Лоренцо Інсіньє ФК Наполі Каліду Кулібалі Карло Анчелотті Аркадіуш Мілік Хосе Кальєхон Сократіс Папастатопулос ФК Арсенал (Лондон) Фабіан Руїз Маріу Руй Генріх Мхітарян
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