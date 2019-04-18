Воротарська помилка позбавила «Наполі» шансів на півфінал Ліги Європи у боротьбі з «Арсеналом» (відео)



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Долю зустрічі вирішив штрафний у виконанні Александра Ляказетта theguardian.com

Лондонці відстояли домашні 2:0 і навіть збільшили перевагу

Лондонський «Арсенал» здобув на диво легку перемогу в двоматчевому протистоянні 1/4 фіналу Ліги Європи проти італійського «Наполі». Після впевненої не так за результатом, як за грою перемоги 2:0 удома підопічні Унаї Емері спокійно переграли неаполітанців й на їхньому полі.

«Наполі» (Неаполь, Італія) - «Арсенал» (Лондон, Англія) - 0:1

Перший матч - 0:2

Гол: 0:1 - Ляказетт (36)

«Наполі»: Мерет - Нікола Максімовіч (Дріс Мертенс, 46), Кірікеш, Каліду Кулібалі, Ґулям (Маріу Руй, 71) - Кальєхон, Аллан, Фабіан Руїз, Зеліньскі - Інсіньє (к) (Юнес, 61), Мілік. Тренер - Карло Анчелотті

«Арсенал»: Чех - Папастатопулос, Кошельни, Монреаль - Майтленд-Найлз, Лукас Торрейра, Ґраніт Джака (Ельнені, 61), Колашінац - Аарон Ремзі (Мхітарян, 34) - Ляказетт (Івобі, 68), Обамеянґ. Тренер - Унаї Емері

Суддя: Гацеґан (Румунія)

Попередження: Інсіньє (43), Кальєхон (90) - Чех (75)

18 квітня. Неаполь. Стадіон «Сан Паоло»

Інтригу в протистоянні вбив м'яч, забитий на 36-й хвилині французом Александром Ляказеттом. Нападник «канонірів» скористався помилкою воротаря Алекса Мерета, який під час виконання штрафного хитнувся в один бік і пропустив удар у протилежний.

У півфіналі «Арсенал» зіграє з іспанською «Валенсією», яка перемогла сьогодні в повторному матчі 2:0 після звитяги 3:1 на виїзді над земляками з «Вільярреалу».