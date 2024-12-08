Вже без прапора України. Ковтун став переможцем клубної Бундесліги з гімнастики

Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева розглядають можливість зміни спортивного громадянства

Ковтун став найрезультативнішим гімнастом матчу – він приніс своїй команді відразу 12 балів

Клуб KTV Straubenhardt, за який виступає срібний призер Олімпіади в Парижі Ілля Ковтун, у фіналі німецької Бундесліги з гімнастики переміг Wetzgau – 48:11. Ілля став найрезультативнішим гімнастом матчу – він приніс своїй команді відразу 12 балів.

У поєдинку за бронзу TG Saar, за який змагався інший український гімнаст Олег Верняєва, переміг Eintracht Frankfurt – 33:25.

Варто зазначити, що на світлинах, які після змагань розмістила тренерка Ковтуна Ірина Горбачева, гімнаст вже не тримає в руках український прапор.

Разом з тим, для фото після попередніх етапів змагань Ковтун позував з українським стягом.

4 фото На весь екран







Нагадаємо, що Ілля Ковтун, який розглядає можливість зміни спортивного громадянства, видалив свій патріотичний допис в соціальній мережі Instagram.

«Наші Збройні Сили України, моя родина та сім'я мене змушують гідно тримати свій спортивний фронт. Моя місія – прославляти Україну в нелегкі часи через спорт та досягнення», – зазначалося у вже видаленому дописі Іллі Ковтуна від 19 листопада.

Нагадаємо, Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева розглядають можливість зміни спортивного громадянства. Про це повідомляє Tribuna.com.

21-річний гімнаст та його тренерка можуть продовжити виступи за збірну Хорватії. Остаточне рішення буде прийняте до кінця цього року.

Зазначимо, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався в Україну після Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах.

Нагадаємо, що у Парижі Ілля Ковтун також має у своєму активі два четвертих місця.

Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили.

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.