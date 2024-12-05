Призер Олімпіади Ковтун змінить громадянство? Позиція Мінспорту та олімпійського комітету

Міністр спорту: «Рішення піти – це найпростіше рішення, воно не гідне звання олімпійського призера»

Срібний призер Олімпіади-2024 у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун може змінити українське громадянство на хорватське. Такою інформацією поділилось видання «Трибуна».

Так, остаточне рішення нібито буде прийняте до кінця цього року. За інформацією джерела, Ілля Ковтун не повертався в Україну після Олімпійських ігор і готувався до змагань у Хорватії.

Позиція теренерки Ірини Горбачевої

За словами Горбачевої, думки щодо зміни громадянства виникли не спонтанно. Як вона пояснює, про це вже були розмови з президентом федерації, головним тренером.

«Думки є, до цього ми йшли не один день, а впродовж останніх років. Думки є про це, але все буде вирішено та остаточно сказано пізніше. Треба все зважити та узгодити. Чи є шанс в української федерації зберегти Ковтуна? Чесно кажучи, дуже складно від того, що відбувається у нашій федерації. Я людина така – якщо сказала, то й зробила. А у нас щосекунди щось нове, і я не хочу стежити, хто з ким товаришує чи свариться», – пояснила Горбачева.

Ставлення до ситуації Національного олімпійського комітету (НОК)

Президент НОК Вадим Гутцайт вважає, що потрібно поспілкуватись з Горбачевою та Ковтуном. Водночас він наголосив, що це ще не підтверджена інформація.

«Нам потрібно як державі, і державним органам, і НОК, поспілкуватися, запропонувати, щоб вони повернулися додому. Зробити всі умови для топового, одного з найкращих у світі спортсменів, щоб він не залишав громадянство. Бо, на мій погляд, це буде неприпустимо – з нашого боку не зробити кроки, щоб запропонувати Іллі та його тренеру пані Ірині залишитися в Україні, надати всі умови. Для нас це дуже важливий спортсмен, який є українцем, вже представляв Україну на Олімпіаді, виборов там медаль», – сказав Гутцайт. Він додав, що це важливо, аби Ковтун«не покинув нашу державу і не змінив громадянство».

Позиція Мінспорту

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що вже домовився про зустріч з тренеркою Ковтуна: «Я попросив її підготувати деякі пропозиції, де вона бачить системні недопрацювання, і що впливає на можливість ухвалення рішення про зміну громадянства. Ми маємо їх обговорити між собою, домовилися подискутувати, спробувати почути і врахувати те, що вони вважають за потрібне».

Міністр додав, що наголосив Горбачовій, що країна перебуває в такому стані, коли всім дуже складно, але навіть під час війни забезпечила всім необхідним і її, і гімнаста Ковтуна для багаторічних тренувань за кордоном і підготовки до Олімпійських ігор.

«Усе-таки було б чесно докластися до відновлення країни і взяти участь у процесі реанімування українського спорту, який, на їхню думку, занепадає. Звісно, кожен сам за себе приймає рішення. Але рішення піти – це найпростіше рішення, воно не гідне звання олімпійського призера. Країна потребує його сьогодні, країна вклала багато в людину, незважаючи на дуже складні часи. Я вважаю, що в людини мають бути якісь зобов'язання перед країною», – додав Бідний. Він підсумував, що «правильніше було б очолити зміни, стати одним із лідерів, ніж просто піти».

Нагадаємо, Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева розглядають можливість зміни спортивного громадянства. Про це повідомляє Tribuna.com. 21-річний гімнаст та його тренерка можуть продовжити виступи за збірну Хорватії. Остаточне рішення буде прийняте до кінця цього року.

Зазначимо, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався в Україну після Олімпійських ігор.

Згодом срібний призер Олімпіади в Парижі у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун, який розглядає можливість зміни спортивного громадянства, видалив свій патріотичний допис в соціальній мережі Instagram.