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Ковтун, який може змінити громадянство, видалив допис про те, що «гідно тримає спортивний фронт»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ковтун, який може змінити громадянство, видалив допис про те, що «гідно тримає спортивний фронт»
Ковтун та його тренерка Горбачева розглядають можливість зміни спортивного громадянства

«Моя місія – прославляти Україну в нелегкі часи через спорт та досягнення», – зазначалося у вже видаленому дописі Ковтуна

Срібний призер Олімпіади в Парижі у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун, який розглядає можливість зміни спортивного громадянства, видалив свій патріотичний допис в соціальній мережі Instagram.

«Наші Збройні Сили України, моя родина та сім'я мене змушують гідно тримати свій спортивний фронт. Моя місія – прославляти Україну в нелегкі часи через спорт та досягнення», – зазначалося у вже видаленому дописі Іллі Ковтуна від 19 листопада.

Ковтун, який може змінити громадянство, видалив допис про те, що «гідно тримає спортивний фронт» фото 1
Джерело: t.me/dankatrymaevkursy

Нагадаємо, Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева розглядають можливість зміни спортивного громадянства. Про це повідомляє Tribuna.com.

21-річний гімнаст та його тренерка можуть продовжити виступи за збірну Хорватії. Остаточне рішення буде прийняте до кінця цього року.

Зазначимо, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався в Україну після Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах.

Нагадаємо, що у Парижі Ілля Ковтун також має у своєму активі два четвертих місця. 

Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.

Теги: спортивна гімнастика громадянство Ілля Ковтун Ірина Надюк

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