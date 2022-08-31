Warrior Games: Українські ветерани здобули понад 90 медалей

«Ігри воїнів» тривали з 19 до 28 серпня у США

Команда ветеранів з України цього року вперше брала участь у міжнародних спортивних змаганнях «Ігри воїнів» (Warrior Games), започаткованих 2010 року як спосіб відновлення та реабілітації поранених. Українські ветерани здобули понад 90 медалей, повідомляє «Урядовий кур’єр».

Нинішні змагання, які організувало Командування підготовки та доктрини Сухопутних військ США, відбулися 19-28 серпня в комплексі Волта Діснея ESPN Wide World of Sports у штаті Флорида.

У збірну України, сформовану лише торік, входять 32 спортсмени, з-поміж яких і ветерани, і чинні військові. Вони взяли участь у змаганнях із 12 видів спорту, зокрема плавання, паверліфтингу, веслування, велоспорту, легкої атлетики, стрільби з лука, сидячого волейболу, баскетболу на візках.

Серед учасників команди – парамедик Юлія Паєвська («Тайра»). На цих змаганнях вона виборола дві золоті медалі із плавання вільним стилем на 50 та 100 м та «бронзу» з паверліфтингу.

«Наші надзвичайні хлопці та дівчата – збірна України, до складу якої маю честь належати, на цьому всесвітньо відомому змаганні для поранених або травмованих вояків за весь тиждень у запеклій боротьбі вибороли понад 90 медалей різного ґатунку, і це неймовірно крутий результат. Безперечно, це заслуга наших зіркових тренерів, вашої підтримки і надзвичайно потужної допомоги британців, канадців і американців, за що їм безмежна подяка! Величезну роль відіграло Міністерство ветеранів.

Люблю один маловідомий вислів: «Перемога народжує перемогу». Знаю, що спортивні перемоги нашої команди нескорених підштовхнуть перемогу на фронті. А ще частина наших спортиків одразу після повернення в Україну стане до виконання своїх обов’язків у бойових частинах», – написала Юлія Паєвська у Facebook.

Warrior Games – це міжнародний спортивно-реабілітаційний захід для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій. Організатором змагань виступає Міністерство оборони США. Військовослужбовці змагаються у таких видах: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, паверліфтинг, волейбол сидячи. У 2022 році змагання відбуваються в Орландо, штаті Флорида.

Нагадаємо, у середині червня стало відомо, що Тайру вдалося звільнити з полону окупантів. Юлія Паєвська потрапила в полон 16 березня. Згодом Тайра розповіла, як рашисти промивали їй мозок у полоні.