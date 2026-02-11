Занепад Білих Олімпіад? Через потепління суттєво зменшиться число господарів зимових Ігор

У січні 2026 року у Солт-Лейк-Сіті, яке прийматиме Олімпіаду 2032, випало снігу на 76 см менше за середню норму

Дослідження показують негативний вплив зростання температур у світі на головний зимовий спортивний форум

Науковці повідомили, що вже за чверть століття більшість арен стануть непридатними для проведення зимових Олімпійських ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Глобальне потепління вносить корективи у проведення головного спортивного форуму

З 1924 року, коли відбулися перші зимові Ігри, світ суттєво нагрівся. За даними дослідницької організації Climate Central, лютневі температури в містах-господарях Олімпіад з 1950 року зросли в середньому на 2,7°C. У Кортіні-д'Ампеццо, яка приймає Ігри в 2026 році, потепління ще відчутніше – температура піднялася на 3,6°C. Це означає, що щороку в місті стає на 41 день менше, коли температура опускається нижче нуля.

Таке потепління робить сніг тоншим і вологішим, що створює небезпечні умови для спортсменів. Наприклад, на Олімпіаді 2014 року саме теплу погоду звинуватили у великій кількості аварій та травм, оскільки лижники не могли набрати необхідну швидкість на снігу, що танув.

Хто зможе приймати Олімпіади в майбутньому?

Науковці проаналізували 93 потенційні локації для проведення зимових Ігор. Результати виявилися тривожними: навіть за умови виконання поточних кліматичних зобов'язань країн, до 2050-х років лише 52 місця будуть кліматично придатними для Олімпіади. Ще гірша ситуація з Паралімпійськими іграми, які проходять пізніше навесні: для них залишиться лише 22 надійні локації. У найгіршому сценарії, якщо викиди викопного палива не зменшаться, це число впаде до 4.

До середини століття лише чотири місця у світі зможуть гарантувати проведення змагань на природному снігу:

Нісеко (Японія);

Терскол (Росія);

Валь-д'Ізер та Куршевель (Франція).

Чи є шанс врятуватися штучним снігом?

Організатори Ігор у Мілані планують виготовити майже 2,4 мільйона кубометрів штучного снігу. Для цього знадобиться близько 950 мільйонів літрів води – цього достатньо, щоб заповнити 380 олімпійських басейнів.

Проте технологія має межі. Для роботи снігових гармат все одно потрібне холодне та сухе повітря. У грудні 2025 року в Італії було настільки тепло, що сніг вдавалося виробляти лише вночі. Крім того, критики такої ідеї застерігають: величезні витрати води та енергії на штучний сніг лише посилюють проблему зміни клімату, яку спорт намагається пережити.

Щоб зберегти зимові види спорту, розглядаються різні варіанти: об'єднання Олімпіади з Паралімпіадою або перенесення Ігор на більш ранній термін. МОК на випередження запровадив нові вимоги: з 2030 року всі господарі Ігор будуть юридично зобов'язані мінімізувати викиди та захищати довкілля.

