«Запоріжжя» підсилилося ще одним американським баскетболістом
Європейську кар’єру Таріг Ейса розпочав у минулому сезоні в регіональній лізі Німеччини
БК «Запоріжжя» підписав угоду до кінця сезону з американським важким форвардом Тарігом Ейсойю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Окрім рідної позиції важкого форварда, Ейса може зіграти ще й на позиції центрового.
Як повідомляє офіційний сайт запорізької команди, Таріг Ейса (203 см, 98 кг) зростав, навчався та робив перші кроки у баскетболі в місті Оквілл (пр. Онтаріо, Канада). Продовжував баскетбольну освіту в різних коледжах та університетах Канади та США. В останньому студентському сезоні 2023/2024 Ейса грав у команді «Реджис Рейнджерс» (м. Денвер, штат Колорадо) і набирав у середньому за гру 9 очок, 5.3 підбирання та майже 2 блокшоти.
Європейську кар’єру Таріг Ейса розпочав у минулому сезоні в регіональній лізі Німеччини у команді з міста Карлсрує, де в середньому за гру набирав 17.5 очка та 10 підбирань. За підсумками сезону Таріга було визнано кращим легіонером підгрупи регіональної ліги, у якій грала його команда.
Раніше «Запоріжжя» оголосило, що команду в наступному сезоні тренуватиме Дмитро Щіглинський. Клуб уже підписав Нікіту Стецюру, Кирила Кліманова, Брекстона Лавінгса та Каліба Метьюза.
Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.
Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2
Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)
Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.
Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.
Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1
Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)
Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.