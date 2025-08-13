Головна Спорт Новини
«Запоріжжя» підсилилося ще одним американським баскетболістом

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Запоріжжя» підсилилося ще одним американським баскетболістом
Окрім позиції важкого форварда, Ейса може зіграти й на позиції центрового

Європейську кар’єру Таріг Ейса  розпочав у минулому сезоні в регіональній лізі Німеччини

БК «Запоріжжя» підписав угоду до кінця сезону з американським важким форвардом Тарігом Ейсойю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Окрім рідної позиції важкого форварда, Ейса може зіграти ще й на позиції центрового.

Як повідомляє офіційний сайт запорізької команди, Таріг Ейса (203 см, 98 кг) зростав, навчався та робив перші кроки у баскетболі в місті Оквілл (пр. Онтаріо, Канада). Продовжував баскетбольну освіту в різних коледжах та університетах Канади та США. В останньому студентському сезоні 2023/2024 Ейса грав у команді «Реджис Рейнджерс» (м. Денвер, штат Колорадо) і набирав у середньому за гру 9 очок, 5.3 підбирання та майже 2 блокшоти.

Європейську кар’єру Таріг Ейса  розпочав у минулому сезоні в регіональній лізі Німеччини у команді з міста Карлсрує, де в середньому за гру набирав 17.5 очка та 10 підбирань. За підсумками сезону Таріга було визнано кращим легіонером підгрупи регіональної ліги, у якій грала його команда.

Раніше «Запоріжжя» оголосило, що команду в наступному сезоні тренуватиме Дмитро Щіглинський. Клуб уже підписав Нікіту Стецюру, Кирила Кліманова, Брекстона Лавінгса та Каліба Метьюза.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

