Запорізький «Мотор» здобув четверту поспіль перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів

Чемпіони України обіграли на виїзді французький «Нант»

Найсильніша гандбольна команда України «Мотор» із Запоріжжя здобув четверту поспіль перемогу в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Після трьох стартових поразок підопічні Ґінтараса Савукинаса виграють уже вчетверте, причому всі ці матчі перетворюються в трилери: 24:23 над хорватським «Заґребом», 32:31 над словенським «Цельє» на виїзді і 31:29 удома. Й ось тепер – ще одна напружена перемога у Франції.

«Нант» (Франція) – «Мотор» (Запоріжжя, Україна) – 31:32 (18:18)

«Нант»: Дюмулен (3 сейви/21 кидок), Еміль Нільсен (8/22); Даматрен, Овнічек (3), Мілан Міліч, Олів’є Ньокас (3), Валеро Рівера (4), Алешандре Кавальканті (2), Себастьян Ауґустінссен, Пешмальбек (2), Андрія Фіґерас (2), Аймерік Мінн (6), Кіріл Лазаров (6), Давід Балаже (3), Тео Монар, Люка Де Ля Бретеш

«Мотор»: Іван Мороз (13/45); Кубатко, Максим Бабичев, Малашинскас (3), Пуховський (3), Захар Денисов (3), Мілош Орбовіч (4), Карлос Моліна, Артем Козакевич (5), Горига (4), Бурзак, Олександр Касай (2), Міноцький, Бохан (7)

У першій половині «Мотор поступався з різницею у п’ять м’ячів, але на перерву команди пішли за рівного рахунку. В другій половині на майданчику загалом спостерігалася рівновага, але в кінцівці «Нант» вів 30:28. Проте запоріжці відігралися, а вирішальний м’яч на 58-й хвилині забив білорус Борис Пуховський.

Таким чином, з вісьмома очками «Мотор» вийшов на четверте місце в групі з восьми команд. Вище – іспанська «Барселона» (16 очок), угорський «Веспрем» (13) і данський «Ольборґ» (10). Нижче – німецький «Кіль» (7), «Нант» (4), «Цельє» (2) і «Заґреб» (0).

Напряму у чвертьфінал з групи виходять дві найкращі команди. Колективи, які посядуть третє-шосте місця, грають поєдинки плей-оф.

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