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Українське МЗС прокоментувало заклики Угорщини до різдвяного перемир’я

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українське МЗС прокоментувало заклики Угорщини до різдвяного перемир’я
Як зазначило МЗС, після угорських «миротворчих» дзвінків по Україні летять ракети та дрони
фото з відкритих джерел

Раніше Орбан заявив, що запропонував Росії та Україні оголосити припинення вогню та здійснити великий обмін військовополоненими на Різдво

Міністерство закордонних справ України закликало Угорщину припинити «аморальні маніпуляції» на темі миру та Різдва, а також утриматися від односторонніх контактів із Росією, які підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру. Про це йдеться у заяві дипломатичного відомства.

За словами пресслужби українського МЗС, угорські посадовці знову заявляють, що нібито здатні зупинити війну, але ці заяви не відповідають дійсності. Натомість після угорських «миротворчих» дзвінків до Москви по українських містах летять ракети та дрони.

«Дії угорської сторони ще більш віддалені від миротворчості, аніж її заяви. Угорщина послідовно закликає залишити Україну, яка захищається від російської геноцидної агресії, без зброї для самозахисту, перешкоджає фінансуванню посилення обороноздатності України, підвищенню санкційного тиску проти агресора та іншим критично важливим рішенням. Все це не має нічого спільного з прагненням відновити мир», – йдеться у заяві.

Зазначається, що Україна прагне миру на своїй землі як ніхто інший у світі, проте цьому на заваді стоїть Росія та диктатор Володимир Путін.

У заяві дипломатичного відомства йдеться, що Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємної поваги і продовжить конструктивні контакти з партнерами, які щиро прагнуть завершення війни, а не поразки України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.  Як зазначається, дзвінок відбувся за ініціативи угорського політика. Орбан висловив зацікавленість у спільному пошуку шляхів врегулювання «кризи» політичним і дипломатичним шляхом, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів.

Згодом президент України Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Володимиром Путіним, підкреслив, що розмови про війну, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні оголосити припинення вогню та здійснити великий обмін військовополоненими на Різдво, але нібито отримав відмову від Володимира Зеленського. Також глава угорського уряду наголосив, що нібито «відкрив двері» до переговорів про завершення війни в Україні.

До слова, Офіс президента, коментуючи заяву Орбана про нібито відмову Володимира Зеленського від ідеї перемир’я на Різдво, заявив, що угорська сторона не проводила жодних обговорень з Україною.

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Теги: Угорщина МЗС війна росія Різдвяні свята

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