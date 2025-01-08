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Вибухи в районі нафтобази у Енгельсі, план підтримки оборони України до 2027 року: головне за ніч

Ірина Бура
glavcom.ua
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Вибухи в районі нафтобази у Енгельсі, план підтримки оборони України до 2027 року: головне за ніч
Головні новини ночі проти 8 січня
фото: російські Telegram-канали

У Енгельсі пролунали потужні вибухи, в районі нафтобази сталася пожежа, на «Рамштайні» буде визначено план підтримки оборони України до 2027 року, ЗСУ стабілізували ситуацію в районі Кругляківки та Колісниківки на Харківщині, загроза вторгнення з Білорусі? Центр протидії дезінформації оцінив накопичення військ біля кордону. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 січня, щоб ви були в курсі подій:

У Енгельсі пролунали потужні вибухи, в районі нафтобази сталася пожежа

У Енгельсі Саратовської області РФ прогриміли потужні вибухи, у районі нафтобази виникла пожежа. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Як зазначають місцеві жителі, над кількома районами міста пролунали десятки сильних вибухів.

Крім того, за даними жителів російського Енгельса, в районі нафтобази виникла сильна пожежа.

Чорний дим видно у різних частинах міста.

Зауважимо, перед цим губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв про загрозу БпЛА.

Станом на 03:25 він прозвітував:

«Силами ППО збито БпЛА. Є потрапляння уламків на промисловий об'єкт в Енгельсі. На місці працюють пожежні розрахунки та екстрені служби».

На «Рамштайні» буде визначено план підтримки оборони України до 2027 року – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін під час 25-го засідання контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині планує зібрати керівників восьми коаліційних груп. Основна мета зустрічі – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити потужні стримувальні сили до 2027 року. Про це повідомляє Міноборони США.

Зазначається, що контактна група з оборони України, яку Остін заснував у відповідь на неспровоковане вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, об’єднує близько 50 країн, які регулярно обговорюють потреби України у сфері безпеки.

Міноборони США назвало майбутнє 25-те засідання «знаковим».

«Зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення продовження надання ключових можливостей, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та броньовані транспортні засоби, а також зусилля з посилення оборонної промислової бази», – розповіло Міноборони США.

ЗСУ стабілізували ситуацію в районі Кругляківки та Колісниківки на Харківщині – DeepState

У вівторок, 7 січня, стало відомо, що українські війська зуміли стабілізувати ситуацію в районі населених пунктів Кругляківка та Колісниківка Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.

За інформацією аналітиків, ситуація доволі спокійна.

«Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку та не дати московитам розширювати зону контролю вздовж Осколу. Навіть після досить масованого механізованого штурму на Загризове ка**пам не вдалося закріпитися, адже українські військові знищили як техніку, так і особовий склад, який порозбігався по посадках», – йдеться у повідомленні.

Сибіга та глава МЗС Іспанії обговорили зміцнення «повітряного щита» України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вівторок, 7 січня, провів телефонну розмову зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

«Ми скоординували кроки для зміцнення «повітряного щита» України та обговорили шлях до справедливого миру. Ми вдячні Іспанії за незмінну підтримку», – наголосив Сибіга.

Також під час телефонної розмови, яку Сибіга назвав продуктивною, він повідомив Альбаресу про зусилля України із забезпечення продовольчої безпеки Сирії.

Загроза вторгнення з Білорусі? Центр протидії дезінформації оцінив накопичення військ біля кордону

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростували інформацію про загрозу вторгнення регулярних військ Білорусі. Про це повідомив керівник центру Андрій Коваленко.

«Станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі сторони цієї країни немає. Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій», – зазначив Коваленко.

За його словами, Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні.

Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Путіним до інавгурації

У вівторок, 7 січня, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має намір з ним зустрітись. Про це Трамп сказав на пресконференції у маєтку Мар-а-Лаго, пише CNN.

За словами новообраного президента США, ситуація у війні Росії проти України зараз «набагато складніша». Трамп також заявив про ризики ескалації та розкритикував роботу Джо Байдена стосовно переговорів.

Щодо зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, Трамп запевнив, що не буде зустрічатись з ним до інавгурації.

«Я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не вважаю доречним робити це до 20 числа. Це війна, якої ніколи не повинно було бути. Гарантую вам, якби я був президентом, цієї війни ніколи б не було», – заявив обраний президент США.

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Теги: Пентагон Міноборони путін Дональд Трамп Telegram президент роман Андрій Сибіга 24 лютого соцмережі Ллойд Остін війна росія окупанти пожежа

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