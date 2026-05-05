Олігархи РФ подали серію позовів проти Бельгії: причина

Інвестори намагаються оскаржити замороження активів через арбітраж

Російські олігархи та інвестори подали низку позовів проти Бельгії через замороження їхніх активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Brussels Times.

За даними видання, проти Бельгії вже подано дев’ять «повідомлень про спір». Наразі суми позовів не розголошуються.

«У контексті замороження російських активів деякі позивачі погрожують розпочати арбітражне провадження проти Бельгії», – підтвердив речник Міністерства фінансів Франсіс Адінс.

За його словами, позови базуються на угодах Бельгійсько-люксембурзького економічного союзу (BLEU) із Радянським Союзом 1989 року та з Казахстаном 1998 року.

Як зазначається, російські олігархи прагнуть розглядати справи через міжнародний арбітраж поза межами національних судів і без публічного контролю. У таких процесах кожна сторона обирає власного арбітра, після чого формується склад трибуналу.

Видання наголошує, що непрозорість подібних інвестиційних арбітражів давно викликає дискусії. Попри те, що BLEU не укладав нових двосторонніх інвестиційних угод із 2010 року, інвестори все ще можуть подавати позови на підставі чинних договорів.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Європейський Союз ухвалив рішення про безстрокове заморожування суверенних активів Росії. Відповідний регламент передбачає відсутність механізмів повернення цих коштів і їх блокування до моменту повної компенсації Росією збитків, завданих Україні.

Водночас у ЄС раніше заявляли, що питання повернення активів більше не розглядається. За словами міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля, дискусія щодо використання «тіла» заморожених російських коштів обсягом близько €210 млрд фактично вичерпана, а європейські партнери зосередилися на інших механізмах підтримки України.