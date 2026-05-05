Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Олігархи РФ подали серію позовів проти Бельгії: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Олігархи РФ подали серію позовів проти Бельгії: причина
Позивачі використовують старі інвестугоди для оскарження санкцій
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Інвестори намагаються оскаржити замороження активів через арбітраж

Російські олігархи та інвестори подали низку позовів проти Бельгії через замороження їхніх активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Brussels Times.

За даними видання, проти Бельгії вже подано дев’ять «повідомлень про спір». Наразі суми позовів не розголошуються.

«У контексті замороження російських активів деякі позивачі погрожують розпочати арбітражне провадження проти Бельгії», – підтвердив речник Міністерства фінансів Франсіс Адінс.

За його словами, позови базуються на угодах Бельгійсько-люксембурзького економічного союзу (BLEU) із Радянським Союзом 1989 року та з Казахстаном 1998 року.

Як зазначається, російські олігархи прагнуть розглядати справи через міжнародний арбітраж поза межами національних судів і без публічного контролю. У таких процесах кожна сторона обирає власного арбітра, після чого формується склад трибуналу.

Видання наголошує, що непрозорість подібних інвестиційних арбітражів давно викликає дискусії. Попри те, що BLEU не укладав нових двосторонніх інвестиційних угод із 2010 року, інвестори все ще можуть подавати позови на підставі чинних договорів.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Європейський Союз ухвалив рішення про безстрокове заморожування суверенних активів Росії. Відповідний регламент передбачає відсутність механізмів повернення цих коштів і їх блокування до моменту повної компенсації Росією збитків, завданих Україні.

Водночас у ЄС раніше заявляли, що питання повернення активів більше не розглядається. За словами міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля, дискусія щодо використання «тіла» заморожених російських коштів обсягом близько €210 млрд фактично вичерпана, а європейські партнери зосередилися на інших механізмах підтримки України.

Читайте також:

Теги: росія олігархи Бельгія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони над Червоною площею – найдієвіший шлях до миру, ніж дипломатія
Дрони над Червоною площею – найдієвіший шлях до миру
Сьогодні, 11:01
Колісна артилерійська установка 2С43 «Мальва»
Українські бійці уразили рідкісну установку ворога (відео)
1 травня, 15:59
Все, що залишилося від села Кринки на окупованому лівобережжі Херсонщини. На задньому плані видно річку Конка, 2024 рік
Герой України розповів, як відбувалася висадка десанту на плацдармі в Кринках
30 квiтня, 20:04
Президент заслухав доповіді ГУР і Служби зовнішньої розвідки про стан економіки у Росії
Масштабування роботизованих комплексів та захист від балістики. Зеленський провів Ставку
27 квiтня, 17:17
Головком зустрівся з членами новоствореної Воєнної експертної ради ARES
Сирський показав британському генералу НАТО, як горить Туапсе
22 квiтня, 10:26
На захід від Костянтинівки противник захопив Бересток і навіть проривався за трасу «Покровськ-Бахмут», але на цьому все
План захоплення Донбасу до осені вже тріщить по швах. Огляд фронту
20 квiтня, 14:59
Зеленський заявив, що послаблення санкцій дає РФ $10 млрд на нові удари по Україні
Зеленський назвав суму, яку Росії отримала через послаблення санкцій США
19 квiтня, 11:08
Павло Коновальчик став першим заступником гендиректора агенції ТАСС
Найбільше державне інформагентство Росії очолив генерал-розвідник
15 квiтня, 21:33
Чому заклики до поступок небезпечні
Чому розмови про поступки ведуть до катастрофи
11 квiтня, 21:21

Соціум

Естонія назвала рік, коли Росія знову буде готова до війни
Естонія назвала рік, коли Росія знову буде готова до війни
Кремль заробив максимум на нафті з початку вторгнення в Україну
Кремль заробив максимум на нафті з початку вторгнення в Україну
Один із найбільших НПЗ РФ зупинився після удару дронів
Один із найбільших НПЗ РФ зупинився після удару дронів
Олігархи РФ подали серію позовів проти Бельгії: причина
Олігархи РФ подали серію позовів проти Бельгії: причина
СБУ атакувала один із ключових НПЗ РФ та інфраструктуру експорту
СБУ атакувала один із ключових НПЗ РФ та інфраструктуру експорту
Росіянам варто приготуватися. Українські дрони збільшили глибину ударів
Росіянам варто приготуватися. Українські дрони збільшили глибину ударів

Новини

Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Сьогодні, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua