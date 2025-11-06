Збірна Франції з футболу оголосила склад на матчі з Україною та Азербайджаном

Матч між збірними Франції та України відбудеться 13 листопада

Наставник французької команди викликав 24 виконавців

Сьогодні, 6 листопада, головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив склад на листопадові поєдинки відбору чемпіонату світу проти України та Азербайджану.

Наставник французької команди викликав для участі в цих матчах 24 виконавців.

Склад збірної Франції

Воротарі: Майк Меньян («Мілан», Італія), Лукас Шевальє («ПСЖ»), Бріс Самба («Ренн»).

Захисники: Люка Дінь («Астон Вілла», Англія), Мало Густо («Челсі», Англія), Тео Ернандес («Аль-Хіляль», Саудівська Аравія), Ібраїма Конате («Ліверпуль», Англія), Жуль Кунде («Барселона», Іспанія), Вільям Саліба («Арсенал», Англія), Дайо Упамекано («Баварія», Німеччина), Люка Ернандес («ПСЖ»).

Півзахисники: Ману Коне («Рома», Італія), Едуардо Камавінга («Реал», Іспанія), Майкл Олісе («Баварія», Німеччина), Н'Голо Канте («Аль-Іттіхад», Саудівська Аравія), Варрен Заїр-Емрі («ПСЖ»).

Нападники: Магнес Акліуш («Монако»), Раян Шеркі («Манчестер Сіті», Англія), Кіліан Мбаппе («Реал», Іспанія), Уго Екітіке («Ліверпуль», Англія), Рандаль Коло Муані («Тоттенгем», Англія), Жан-Філіп Матета («Крістал Пелас», Англія), Крістофер Нкунку («Мілан», Італія), Бредлі Барколя («ПСЖ»).

Порівняно зі складом на перший поєдинок зі збірною України, що відбувся 5 вересня у Вроцлаві, Дідьє Дешам довикликав півзахисників Едуардо Камавінгу з іспанського «Реалу», Н'Голо Канте із саудівського «Аль-Іттіхаду» та Варрена Заїра-Емрі з «ПСЖ», а також нападників Уго Екітіке з англійського «Ліверпуля», Рандаля Коло Муані з англійського «Тоттенгему», Жана-Філіпа Матету з англійського «Крістал Пелас» та Крістофера Нкунку з італійського «Мілана».

Натомість наставник збірної Франції відмовився від послуг півзахисників Орельєна Тчуамені з «Реалу», Хефрена Тюрама з італійського «Ювентусу», Дезіре Дує з «ПСЖ» та Адрієна Рабьйо з «Марселя». Також він не викликав нападників Маркуса Тюрама з італійського «Інтеру» та Усмана Дембеле з «ПСЖ».

Нагадаємо, що матч 5-го туру відбору ЧС-2026 між збірними Франції та України відбудеться 13 листопада на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».