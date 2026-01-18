Головна Світ Соціум
Кремлівські «черниці-шпигунки» проникли до Швеції – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Кремлівські «черниці-шпигунки» проникли до Швеції – The Telegraph
Монастир Святої Єлизавети використовує свої доходи для підтримки агресії Росії проти України
фото з відкритих джерел

Шведська церква застерегла парафіян від співпраці з білоруським монастирем, пов’язаним із Кремлем та військовою розвідкою РФ

У Швеції діяла мережа черниць, яка працювала на російську розвідку та збирала гроші на фінансування армії оупантів. Як інформує «Главком», про це повідомила щоденна британська газета The Telegraph.

За даними видання, черниць до шведської церкви Тебю, що у передмісті Стокгольму, відправила Російська православна церква. Вони належать до білоруського монастиря Святої Єлизавети та підтримують війну Росії проти України. Зазначається, що перебуваючи у Швеції під час минулого Різдва, черниці продавали парафіянам сувеніри, а виручені гроші спрямовували на російську армію. Крім того, стало відомо, що черниці мали тісні звʼязки з російською воєнною розвідкою.

У коментарі The Telegraph настоятель шведського монастиря Тебю Міхаель Оєрмо заявив, що не знав про діяльність черниць на користь російської армії, коли запрошував їх до Швеції. Проте після викриття монахинь шведська церква зробила офіційну заяву.

«Монастир Святої Єлизавети використовує свої доходи для підтримки російського націоналізму, підтримки агресії Росії проти України та має тісні зв'язки з ГРУ. Монастир стверджує, що вилучені кошти йдуть на благодійність. Це неправда… Церква Швеції радить не підтримувати їхню діяльність будь-яким чином», – ідеться у заяві.

Водночас керівниця відділу кризового планування Церкви Швеції Крістіна Сміт сказала, що вони попередили Російську православну церкву про відмову в оренді церковних приміщень після того, як зʼясували що вони шукали приміщення біля військових обʼєктів.

«Це щось нове для Швеції як суспільства… повномасштабне вторгнення 2022 року стало грубим пробудженням для багатьох шведів. Ми пишалися тим, що не воювали 200 років, що були гарною країною, країною, до якої всі хотіли бути добрими, але я думаю, що це було пробудженням для всієї країни, що насправді це не так», – сказала Крістіна Сміт.

Крім того, стало відомо, що монахині відвідували окуповані Росією території України. Метою цих поїздок назвали «підтримку бойового духу росіян».

Раніше велика австрійська нафтогазова та хімічна група OMV звільнила одного з вищих керівників компанії за підозрою у шпигунській діяльності на користь Росії. 

Нагадаємо, британця Говарда Філліпса суд визнав винним у спробі співпраці з російською розвідкою. 

