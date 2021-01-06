Збірна США в суху перемогла Канаду у фіналі чемпіонату світу з хокею (відео)
Американці стали чемпіонами світу вп’яте в історії
Молодіжна збірна США вп’яте в історії стала чемпіонкою світу з хокею серед гравців, не старших 20 років.
Щойно в Едмонтоні «зірково-смугасті» завдали першої на турнірі поразки господарям турніру канадцям. Цікаво, що «Кленові листки» до цього виграли усі матчі, пропустивши лише чотири шайби. При цьому шайба Алекса Тюркотта в першому періоді стала першою на турнірі, пропущеною Канадою при грі в рівних складах. Попередні рази суперники змогли пройти оборону фаворитів лише при грі в рівних складах.
Канада U20 – США U20 – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Шайби: 0:1 – Алекс Тюркотт (Дрю Геллесон, Тревор Зеґрас), 13:25. 0:2 – Тревор Зеґрас (Артур Калієв), 12:32
Канада: Девон Леві; Бовен Бірем – Джеймі Дрісдейл, Джейкоб Пеллетьє – Коннор Макмайкл – Ділан Козенс; Томас Гарлі – Брейден Шнайдер, Джек Квінн – Алекс Ньюгук – Пейтон Кребс; Кейден Ґуле – Джастін Беррон, Ділан Голловей – Квінтон Байфілд – Коул Перфетті; Коннор Зарі – Кейдан Корчак, Доусон Мерсер – Раян Судзукі – Філіп Томасіно. Тренер – Андре Туріньї
США: Спенсер Найт; Джейк Сандерсон – Дрю Геллесон, Тревор Зеґрас – Алекс Тюркотт – Артур Калієв; Кем Йорк – Брок Фейбер, Метью Болді – Метью Бенірс – Коул Кофілд; Раян Джонсон – Генрі Тран, Бретт Берард – Джон Фаріначчі – Боббі Брінк; Джексон Лакомбе – Сем Коланджело, Брендан Бріссон – Лендон Слеґґерт – Патрік Мойніган. Тренер – Нейт Ліман
Кидки: 33 (9 + 10 + 14) – 21 (13 + 7 + 1)
Штраф: 2 (0 + 2 + 0) – 2 (2 + 0 + 0)
6 січня. Едмонтон. Rogers Place. Без глядачів
Першу шайбу Алекс Тюркотт закинув, вдало підставивши ключку під кидок Тревора Зеґраса.
@usahockey IS FIRST ON THE BOARD! @Turcotte__71 forces @HC_WJC to give up their first even-strength goal of the #WorldJuniors and USA is up 1-0.— IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021
@LAKings pic.twitter.com/YcWwZBy87G
На початку другого періоду відзначився уже сам Зеґрас. Він підхопив шайбу, яка відскочила від борту після кидка Артура Калієва і закинув з-за воріт. Завдяки цим голу і результативній передачі Тревор став найкращим бомбардиром чемпіонату. На його рахунку – 7 шайб і 11 асистів. Капітан канадців Ділан Козенс із вісьмома голами і такою ж кількістю результативних передач став у бомбардирському реєстрі другим.
Those @tzegras11 hands @usahockey up 2-0 over @HC_WJC #WorldJuniors @AnaheimDucks pic.twitter.com/Kmt2vwR5un— IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021
Цей чемпіонат світу серед 20-річних – 45-й в історії. Найчастіше чемпіонами ставали канадці, котрі здіймалися на вершину 18 разів, зокрема й торік. Збірна СССР виграла дев’ять молодіжних чемпіонатів світу. Американці порівнялися з фінами – в обох команд по п’ять чемпіонств. До сьогодні збірна США тріумфувала в 2004, 2010, 2013 і 2017 роках. Також «зірково-смугасті» двічі вигравали срібло молодіжних чемпіонатів і шість разів – бронзу.
Канада при 18-ти чемпіонствах програла у фіналі вдесяте в історії. Ще п’ять разів «Кленові листки» були бронзовими призерами.
Нагадаємо, що трохи раніше, здолавши в медальному поєдинку команду РФ, бронзовою призеркою чемпіонату світу-2021 стала збірна Фінляндії.