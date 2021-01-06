Збірна США в суху перемогла Канаду у фіналі чемпіонату світу з хокею (відео)

Американці стали чемпіонами світу вп’яте в історії

Молодіжна збірна США вп’яте в історії стала чемпіонкою світу з хокею серед гравців, не старших 20 років.

Щойно в Едмонтоні «зірково-смугасті» завдали першої на турнірі поразки господарям турніру канадцям. Цікаво, що «Кленові листки» до цього виграли усі матчі, пропустивши лише чотири шайби. При цьому шайба Алекса Тюркотта в першому періоді стала першою на турнірі, пропущеною Канадою при грі в рівних складах. Попередні рази суперники змогли пройти оборону фаворитів лише при грі в рівних складах.

Канада U20 – США U20 – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – Алекс Тюркотт (Дрю Геллесон, Тревор Зеґрас), 13:25. 0:2 – Тревор Зеґрас (Артур Калієв), 12:32

Канада: Девон Леві; Бовен Бірем – Джеймі Дрісдейл, Джейкоб Пеллетьє – Коннор Макмайкл – Ділан Козенс; Томас Гарлі – Брейден Шнайдер, Джек Квінн – Алекс Ньюгук – Пейтон Кребс; Кейден Ґуле – Джастін Беррон, Ділан Голловей – Квінтон Байфілд – Коул Перфетті; Коннор Зарі – Кейдан Корчак, Доусон Мерсер – Раян Судзукі – Філіп Томасіно. Тренер – Андре Туріньї

США: Спенсер Найт; Джейк Сандерсон – Дрю Геллесон, Тревор Зеґрас – Алекс Тюркотт – Артур Калієв; Кем Йорк – Брок Фейбер, Метью Болді – Метью Бенірс – Коул Кофілд; Раян Джонсон – Генрі Тран, Бретт Берард – Джон Фаріначчі – Боббі Брінк; Джексон Лакомбе – Сем Коланджело, Брендан Бріссон – Лендон Слеґґерт – Патрік Мойніган. Тренер – Нейт Ліман

Кидки: 33 (9 + 10 + 14) – 21 (13 + 7 + 1)

Штраф: 2 (0 + 2 + 0) – 2 (2 + 0 + 0)

6 січня. Едмонтон. Rogers Place. Без глядачів

Першу шайбу Алекс Тюркотт закинув, вдало підставивши ключку під кидок Тревора Зеґраса.

На початку другого періоду відзначився уже сам Зеґрас. Він підхопив шайбу, яка відскочила від борту після кидка Артура Калієва і закинув з-за воріт. Завдяки цим голу і результативній передачі Тревор став найкращим бомбардиром чемпіонату. На його рахунку – 7 шайб і 11 асистів. Капітан канадців Ділан Козенс із вісьмома голами і такою ж кількістю результативних передач став у бомбардирському реєстрі другим.

Цей чемпіонат світу серед 20-річних – 45-й в історії. Найчастіше чемпіонами ставали канадці, котрі здіймалися на вершину 18 разів, зокрема й торік. Збірна СССР виграла дев’ять молодіжних чемпіонатів світу. Американці порівнялися з фінами – в обох команд по п’ять чемпіонств. До сьогодні збірна США тріумфувала в 2004, 2010, 2013 і 2017 роках. Також «зірково-смугасті» двічі вигравали срібло молодіжних чемпіонатів і шість разів – бронзу.

Канада при 18-ти чемпіонствах програла у фіналі вдесяте в історії. Ще п’ять разів «Кленові листки» були бронзовими призерами.

Нагадаємо, що трохи раніше, здолавши в медальному поєдинку команду РФ, бронзовою призеркою чемпіонату світу-2021 стала збірна Фінляндії.

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