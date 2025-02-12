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Чемпіонат світу з біатлону: розклад всіх трансляцій та календар змагань

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Чемпіонат світу з біатлону: розклад всіх трансляцій та календар змагань
Дмитро Підручний є одним з лідерів чоловічої збірної України з біатлону
фото: biathlon.com.ua

Програма чемпіонату світу проходитиме упродовж 12 змагальних днів

Чемпіонат світу з біатлону – головний старт сезону у біатлоні. У 2025 році світову першість з біатлону прийматиме швейцарський Ленцергайде, сам турнір триватиме з 12 до 23 лютого.

Календар чемпіонату світу з біатлону складається з 12 гонок і містить повну програму. Розпочнеться світова першість у Ленцергайде зі змішаної естафети (середа, 12 лютого), а закінчиться масстартами, які відбудуться в останній змагальний день (неділя, 23 лютого).

На чемпіонат світу з біатлону у Ленцергайде відправилася і збірна України у складі 12 спортсменів (по шість у жіночій та чоловічій команді). У заявці збірної України три дебютанти: Віталій Мандзин (у чоловіків), а також Олена Городна та Дарина Чалик (у жінок).

Де дивитися чемпіонат світу з біатлону

Пряма трансляція усіх гонок чемпіонату світу – на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також місцевих каналах Суспільного. Суспільне Спорт транслюватиме всі гонки на рівні чемпіонату світу з біатлону.

Чемпіонат світу з біатлону: розклад та календар

  • Середа, 12 лютого, 15:30. Змішана естафета
  • П'ятниця, 14 лютого, 16:05. Спринт, жінки (7.5 км)
  • Субота, 15 лютого, 16:05. Спринт, чоловіки (10 км)
  • Неділя, 16 лютого, 13:05. Гонка переслідування, жінки (10 км)
  • Неділя, 16 лютого, 16:05. Гонка переслідування, чоловіки (12.5 км)
  • Вівторок, 18 лютого, 16:05. Індивідуальна гонка, жінки (15 км)
  • Середа, 19 лютого, 16:05. Індивідуальна гонка, чоловіки (20 км)
  • Четвер, 20 лютого, 17:05. Синглмікст
  • Субота, 22 лютого, 13:05. Естафета, жінки (4х6 км)
  • Субота, 22 лютого, 16:05. Естафета, чоловіки (4х7.5 км)
  • Неділя, 23 лютого, 14:45. Масстарт, жінки (12.5 км)Неділя, 23 лютого, 17:05. Масстарт, чоловіки (15 км)

Програма чемпіонату світу проходитиме упродовж 12 змагальних днів – з 12 до 23 лютого (з перервами 13-го, 17-го та 21 лютого). Загалом на чемпіонаті світу-2025 відбудеться 12 стартів.

Склад збірної України на чемпіонат світу з біатлону

Жінки: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Дарина Чалик (запасна)

Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Денис Насико

У кожній особистій гонці Україна може заявити на старт лише чотирьох біатлоністів (максимальна квота).

Джерело
Теги: спорт естафета Антон Дудченко Артем Тищенко Тарас Лесюк Анастасія Меркушина Дмитро Підручний Юлія Джима Збірна України чемпіонат світу біатлон Христина Дмитренко

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