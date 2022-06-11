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  4. Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)
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    Події в Україні

    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)

    Нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів рятувальники скидали донизу - Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)
    Нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів рятувальники скидали донизу
    фото: ДСНС України/Facebook

    Співробітники ДСНС скидали донизу нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів

    Співробітники ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів на пошкоджених ворожими обстрілами об’єктах у Київському районі Харкова. Про це відомство поінформувало на своїй сторінці у Facebook.

    Група верхолазів ДСНС спільно з канадськими колегами розбирали і скидали донизу нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів двох багатоповерхівок, аби запобігти їхній неконтрольованій руйнації і падінню, що у свою чергу може призвести до людських жертв.

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    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)
    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)
    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)
    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)
    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)
    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)
    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)
    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)
    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)
    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)
    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)
    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)
    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)

    Інша група рятувальників з важкою технікою та спецінструментом розбирали зруйнували бетонні конструкції в одному з навчальних закладів.

    Нагадаємо, інтенсивність ворожих обстрілів по Харкову зменшилась, проте російські війська стали бити по місту бомбами та ракетами більшої потужності.

    Раніше повідомлялося, що російська армія продовжує ракетні обстріли Харкова. Пізно ввечері 8 червня пролунало два потужних вибухи. Після вечірніх обстрілів у Харкові зник телевізійний сигнал.

    Нагадаємо, станом на ранок 4 червня росіяни вже випустили проти України понад 2500 ракет.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Канадські верхолази із рятувальниками розбирали зруйновані багатоповерхівки Харкова (фото)