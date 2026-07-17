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Збірна України влаштувала матч-трилер із Туреччиною у волейбольній Лізі націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна України влаштувала матч-трилер із Туреччиною у волейбольній Лізі націй
Українська збірна не змогла дотиснути турків
фото: Volleyball World

«Синьо-жовті» розгубили відчутну перевагу в протистоянні

Національна команда України з волейболу зазнала дошкульної поразки від збірної Туреччини (2:3) в Лізі націй. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті підопічні Рауля Лосано дозволили турецьким волейболістам побути в лідерах. Так тривало до середини партії, коли «синьо-жовті» вирівняли становище. А фініш відрізку краще вдався українцям (+2).

Другий сет збірна України провела значно впевненіше. Після гойдалок у дебюті команда Лосано захопила ініціативу в середині відрізку. Далі українські волейболісти діяли впевненіше та «привезли» туркам п'ять пунктів переваги.

А ось в третій партії Туреччина перехопила ініціативу. Фактично впродовж усього сету суперник був попереду. На піку перевага турецьких волейболістів склала шість пунктів. Під завісу відрізку «синьо-жовті» підібралися впритул, але таки поступилися.

А от четвертий сет обернувся повним домінування турецької збірної. Тамтешні волейболісти методично збільшували перевагу впродовж усієї партії. Як наслідок, українці програли аж дев'ять очок і змушені були грати тай-брейк.

У вирішальному сеті опоненти йшли нога в ногу до середини партії. Та далі турки підняли темп, а хлопці Лосано витримати конкуренцію вже не змогли. Збірна України зазнала другої поразки поспіль і погіршила власні шанси на плейоф. 19 липня «синьо-жовті» зобов'язані перемагати Німеччину та сподіватися на осічки інших команд.

Ліга націй з волейболу. Чоловіки

Туреччина – Україна – 3:2 (25:27, 20:25, 25:23, 25:16, 15:11)

До слова, напередодні збірна України поступилася Сербії у Лізі націй. «Синьо-жовті» виграли першу партію. Однак, у трьох наступних зазнали невдачі.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.

Теги: волейбол Збірна України Ліга націй

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