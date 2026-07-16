Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Волейбольна збірна України драматично поступилася Сербії у Лізі націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Волейбольна збірна України драматично поступилася Сербії у Лізі націй
«Синьо-жовті» не змогли уникнути невдачі
фото: Volleyball World

Підопічні Рауля Лосано зазнали прикрої поразки

Національна команда України програла збірній Сербії (1:3) у волейбольній Лізі націй. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті балканці спершу захопили ініціативу. Та до середини відрізку «синьо-жовті» вирівняли становище. Далі суперники йшли нога в ногу, та на фініші команда Рауля Лосано дотиснули сербських волейболістів.

Сценарій другої партії спершу був дзеркальним. Українці спершу були попереду, але Сербія швидко відновили статус-кво. Однак, із середини сету балканська збірна поступово нарощувала перевагу та «привезла» підопічним Лосано вісім пунктів.

У третій партії суперники грали на рівних до середини сету. Та тиск сербів поступово зріс, тож українські волейболісти почали не встигати. Зрештою, «синьо-жовті» відстали на фініші на чотири очки.

Справжня драма розгорнулася у четвертій партії. Лідер кілька разів змінювався упродовж відрізку. Під кінець сету рахунок усе ще залишався рівним (23:23). Та останні два розіграші взяли балканці та оформили непросту перемогу.

Збірна України наразі залишається у чільній сімці національних команд. Рекорд «синьо-жовтих» – шість перемог, чотири поразки. Наступний матч хлопці Лосано зіграють 17 липня проти Туреччини.

Ліга націй з волейболу. Чоловіки

Сербія – Україна – 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23)

До слова, напередодні збірна України переграла Іран у Лізі націй. «Синьо-жовті» здобули перемогу в чотирьох сетах. Головним героєм української команди став діагональний Тупчій.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.

Теги: Ліга націй Збірна України волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України здобула перемогу на старті третього тижня Ліги націй з волейболу
Збірна України з волейболу обіграла принципового суперника в Лізі націй
15 липня, 20:10
Виконком МОК рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях
Дворазовий олімпійський чемпіон з волейболу виступив проти допуску Росії до міжнародних змагань
15 липня, 16:14
Українська збірна на мажорній ноті завершила виступи
Волейбольна збірна України впевнено здолала Бельгію у жіночій Лізі націй
12 липня, 14:29
Українська збірна не впоралася з викликом
Жіноча збірна України поступилася Китаю у волейбольній Лізі націй
9 липня, 17:29
Російські волейболісти повернулися на міжнародну арену
Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань
8 липня, 20:46
Українські волейболістки дали бій збірній Італії в Лізі націй
Жіноча збірна України з волейболу у рівній боротьбі програла чемпіонкам світу в Лізі націй
8 липня, 14:16
Чоловіча збірна України з волейболу піднялась на 12-е місце в світовому рейтингу
Україна отримала нову позицію у світовому рейтингу збірних з волейболу
29 червня, 18:26
Українські волейболісти зазнали невдачі
Волейбольна збірна України після двох сенсацій програла Болгарії у Лізі націй
28 червня, 16:12
Вітчизняні волейболісти продовжили переможну серію
Збірна України з волейболу здолала Канаду в Лізі націй
26 червня, 19:57

Новини

У Лондоні пройшов конкурс двійників одного з головних героїв Чемпіонату світу 2026
У Лондоні пройшов конкурс двійників одного з головних героїв Чемпіонату світу 2026
Волейбольна збірна України драматично поступилася Сербії у Лізі націй
Волейбольна збірна України драматично поступилася Сербії у Лізі націй
«Динамо» в серії одинадцятиметрових дотиснуло «Універсітатю Клуж» у кваліфікації Ліги Європи
«Динамо» в серії одинадцятиметрових дотиснуло «Універсітатю Клуж» у кваліфікації Ліги Європи
«Динамо» лише в серії пенальті визначило долю місця в кваліфікації Ліги Європи
«Динамо» лише в серії пенальті визначило долю місця в кваліфікації Ліги Європи
ФІФА не каратиме Аргентину за банер про Фолклендські острови до фіналу Чемпіонату світу 2026
ФІФА не каратиме Аргентину за банер про Фолклендські острови до фіналу Чемпіонату світу 2026
Дует основних футболістів Іспанії пропустив тренування за три дні до фіналу Чемпіонату світу
Дует основних футболістів Іспанії пропустив тренування за три дні до фіналу Чемпіонату світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
181K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2026
96K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua