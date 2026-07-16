Волейбольна збірна України драматично поступилася Сербії у Лізі націй

Підопічні Рауля Лосано зазнали прикрої поразки

Національна команда України програла збірній Сербії (1:3) у волейбольній Лізі націй. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті балканці спершу захопили ініціативу. Та до середини відрізку «синьо-жовті» вирівняли становище. Далі суперники йшли нога в ногу, та на фініші команда Рауля Лосано дотиснули сербських волейболістів.

Сценарій другої партії спершу був дзеркальним. Українці спершу були попереду, але Сербія швидко відновили статус-кво. Однак, із середини сету балканська збірна поступово нарощувала перевагу та «привезла» підопічним Лосано вісім пунктів.

У третій партії суперники грали на рівних до середини сету. Та тиск сербів поступово зріс, тож українські волейболісти почали не встигати. Зрештою, «синьо-жовті» відстали на фініші на чотири очки.

Справжня драма розгорнулася у четвертій партії. Лідер кілька разів змінювався упродовж відрізку. Під кінець сету рахунок усе ще залишався рівним (23:23). Та останні два розіграші взяли балканці та оформили непросту перемогу.

Збірна України наразі залишається у чільній сімці національних команд. Рекорд «синьо-жовтих» – шість перемог, чотири поразки. Наступний матч хлопці Лосано зіграють 17 липня проти Туреччини.

Ліга націй з волейболу. Чоловіки

Сербія – Україна – 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23)

До слова, напередодні збірна України переграла Іран у Лізі націй. «Синьо-жовті» здобули перемогу в чотирьох сетах. Головним героєм української команди став діагональний Тупчій.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.