Дворазовий олімпійський чемпіон з волейболу виступив проти допуску Росії до міжнародних змагань

Брізар: Я вважаю рішення FIVB, яка дослухалася до рекомендації МОК, досить скандальним.

Дворазовий переможець Олімпійських ігор з волейболу (2020 та 2024 роки) француз Антуан Брізар негативно відреагував на рішення Міжнародної федерації волейболу (FIVB) зняти всі обмеження з російських спортсменів. Про це повідомляє Главком з посиланням на L'Équipe.

«Останній офіційний матч Росії був проти нас в олімпійському фіналі 7 серпня 2021 року в Токіо (перемога Франції 3:2). Я вважаю рішення FIVB, яка дослухалася до рекомендації МОК, досить скандальним.

Я можу зрозуміти ситуацію, коли окремі російські спортсмени виступають без прапора та в індивідуальному порядку. Але повернення збірної Росії до Ліги націй наступного року чи участь у Чемпіонаті світу у Польщі заради спроби кваліфікуватися на Олімпіаду – цього я не розумію. Для мене це суперечливо, бо нічого не змінилося», – заявив Брізар.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.