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«Київ-Баскет» підсилився гравцем збірної України з баскетболу 3х3

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Київ-Баскет» підсилився гравцем збірної України з баскетболу 3х3
З 2023 року Кабацюра грав за «Прикарпаття-Говерлу»

Ілля Кабацюра став черговим новачком «Київ-Баскета»

Український форвард, гравець збірної України 3х3 Ілля Кабацюра продовжить кар’єру у складі «Київ-Баскета», про що оголосив столичний клуб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

З 2023 року Кабацюра грав за «Прикарпаття-Говерлу». Минулого сезону 30-річний форвард приносив команді 14.4 очки в середньому за гру, робив 6.0 підбирань та 2.4 передачі.

Наступного сезону тренуватиме «Київ-Баскет» Валерій Плеханов. Раніше клуб оголосив про підписання контракту з захисниками Андрієм Бутком та Рафаелем Колаволе, а також форвардом Богданом Малічем.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол БК Київ-Баскет

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