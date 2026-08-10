«Київ-Баскет» підсилився гравцем збірної України з баскетболу 3х3

З 2023 року Кабацюра грав за «Прикарпаття-Говерлу»

Ілля Кабацюра став черговим новачком «Київ-Баскета»

Український форвард, гравець збірної України 3х3 Ілля Кабацюра продовжить кар’єру у складі «Київ-Баскета», про що оголосив столичний клуб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

З 2023 року Кабацюра грав за «Прикарпаття-Говерлу». Минулого сезону 30-річний форвард приносив команді 14.4 очки в середньому за гру, робив 6.0 підбирань та 2.4 передачі.

Наступного сезону тренуватиме «Київ-Баскет» Валерій Плеханов. Раніше клуб оголосив про підписання контракту з захисниками Андрієм Бутком та Рафаелем Колаволе, а також форвардом Богданом Малічем.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.